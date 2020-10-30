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Невероятный рецепт самого мужского омлета

Этот рецепт омлета поможет тебе еще долгое время не испытывать голода

сегодня, 17:07
Автор:

Павел Зинченко

Хочешь как следует подкрепиться перед началом нового дня? Что ж, для этого есть много возможностей. А если ты хочешь приготовить особенно сытный завтрак, чтобы потом на протяжении дня меньше думать о еде, мы подскажем тебе, как приготовить омлет за настоящим мужским рецептом. Поможет нам в этом портал mport.

Невероятный рецепт самого мужского омлета

Рецепт самого вкусного омлета

Все знают как приготовить омлет. Но далеко не каждый в курсе, как быстро и легко сделать его сильным и сытным. Для выполнения этой миссии тебе понадобятся следующие ингридиенты: куриное филе, порезанное маленькими кубиками; яйца — 2 шт; разрыхлитель — 0,5 чайной ложки; творог 0% — 50 гр.; приправа из зелени — 0,5 — 1 чайная ложка; соль.

Теперь приступаем к готовке. Для начала тебе понадобится хорошенько перемешать ингредиенты, слегка взбить, вылить в небольшую форму, и поставить в предварительно разогретую духовку (175/180°). После того, как корочка хорошо прорумянится, выключай духовку. Но омлет должен находиться всередине еще не менее двадцати минут.

Теперь сытный завтрак тебе обеспечен и ты сможешь без проблем заниматься своими делами, не думая над тем, когда же настанет время обеда. Также издание "Комментарии" расскажет, как приготовить настоящую мужскую шаурму


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