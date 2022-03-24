Бюджетно и вкусно: как приготовить домашние сырники с манкой

Завтрак должен быть вкусным и сытным, потому что заряжает нас энергией на весь день. Если вы любите утром есть сырники, тогда записывайте рецепт. Такое блюдо вам точно придется по вкусу и если сделать все правильно, то оно получится идеальным.

Рецепт сырников с манкой (фото из открытых источников)

Ингредиенты: 500 г творога, 2 яйца, 4 ст. л манной крупы, 3 ст. л сахара, соль, 3 ст. л пшеничной муки, ½ ч. л пищевой соды и ½ ч. л лимонного сока.

Способ приготовления: возьмите глубокую миску, смешайте в ней творог, манку, сахар, соль и яйца. Тщательно перемешайте ингредиенты. Дайте смеси постоять минут 20-25, чтобы манка разбухла. Добавьте соду (погасите ее лимонным соком) и дайте массе еще постоять 5-8 минут. Затем добавьте муку и как следует замесите.

Сформируйте сырники, обваляйте их в пшеничной муке. Поставьте на огонь сковородку, добавьте немного растительного масла и обжарьте сырники с обеих сторон до появления золотистой корочки. Все, блюдо готово! Его можно подавать со сметаной, джемом и другими любимыми добавками. Приятного аппетита!

Напомним, что один из вкуснейших вариантов завтрака, конечно же, сырники. Если знать нюансы приготовления этой выпечки, то утреннее лакомство получится просто идеальным. Казалось бы, готовить это блюдо проще простого, но у каждой хозяйки хоть раз "что-то пошло не так". Популярный повар Евгений Клопотенко раскрыл рецепт сырников, которые всегда получаются.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что завтрак – обязательный прием пищи, который дарит заряд энергии и сил на весь день, поэтому его нельзя пропускать. Американские ученые провели исследование и заявили, что лучше всего завтракать продуктами, содержащими белок.

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