Быстро и вкусно: рецепт ароматной курицы с розмарином

Куриному мясу отдают предпочтение большинство хозяев и хозяек по всему миру. Быстрое в готовке, мягкое, нежное — его практически невозможно испортить. Зато экспериментировать с ним — в самый раз! Для любителей незабываемых ароматов, доносящихся с кухни, представляем рецепт очень вкусной курицы с розмарином.

Курочка получается невероятно ароматной. Фото: depositphotos.com

Ингредиенты (с расчета на четыре порции): 1 кг куриной грудки, 2 ст.л. розмарина, 3 ст.л. чеснока, 2 ст.л. лимонного сока, 2 ст.л. растительного масла, 1 ст.л. оливкового масла, 3 ст.л. сливочного масла, ¼ стакана куриного бульона, 1 ст.л. петрушки, черный перец и соль по вкусу.

Для украшения: несколько веточек розмарина, ломтики лимона.

Для начала вымойте куриные грудки, при необходимости удалите кожу и тщательно посыпьте мясо приправами. На среднем или сильном огне разогрейте сковороду и обжарьте курицу на оливковом масле с обеих сторон 3-5 минут — до золотистого цвета.

После разогрейте духовку до 200 градусов, смажьте форму для запекания растительным маслом и переложите туда поджаренное мясо. Прежде чем ставить в духовку, его стоит смазать специальной заправкой. Для ее приготовления смешайте розмарин, чеснок, куриный бульон, лимонный сок и петрушку. Получившейся смесью обильно покройте курицу и отправляйте ее запекаться приблизительно на 25 минут. Время может отличаться — в зависимости от толщины грудки.

Когда курица будет готова, соберите жидкость, которая стекала во время готовки, и снова хорошенько распределите ее по мясу. Перед подачей на стол блюдо можно посыпать петрушкой, а также украсить веточками розмарина и лимоном.

Рекомендации

• Вместе с курицей можно запекать овощи, в т.ч. даже болгарский перец или помидоры. Они отлично подойдут к мясу в качестве гарнира.

• Если вы любитель молочки, можете посыпать курицу перед запеканием тертым сыром.

• Не переборщите с розмарином, иначе пряность может перебить вкус самого мяса. Это рискует испортить блюдо в общем.

• Если не боитесь переборщить, можете также использовать в готовке другие любимые приправы.

Ну а пока зимние праздники еще не закончились, "Комментарии" предлагают ознакомиться с рецептом "похмельного" супа, а еще попробовать приготовить салат, что отлично заменит оливье, но при этом не будет столь калорийным. Приятного аппетита!

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