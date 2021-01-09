Быстро и вкусно: рецепт ароматной курицы с розмарином

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МЕНЮ
Вечканова Елена
Куриному мясу
отдают предпочтение большинство хозяев и хозяек по всему миру. Быстрое в
готовке, мягкое, нежное — его практически невозможно испортить. Зато
экспериментировать с ним — в самый раз! Для любителей незабываемых ароматов,
доносящихся с кухни, представляем рецепт очень вкусной курицы с розмарином.
Курочка получается невероятно ароматной. Фото: depositphotos.com
Ингредиенты (с
расчета на четыре порции): 1 кг куриной грудки, 2 ст.л. розмарина, 3 ст.л. чеснока, 2 ст.л. лимонного сока, 2 ст.л.
растительного масла, 1 ст.л. оливкового масла, 3 ст.л. сливочного масла, ¼ стакана
куриного бульона, 1 ст.л. петрушки, черный перец и соль по вкусу.
Для украшения:
несколько веточек розмарина, ломтики лимона.
Для начала
вымойте куриные грудки, при необходимости удалите кожу и тщательно посыпьте
мясо приправами. На среднем или сильном огне разогрейте сковороду и обжарьте курицу
на оливковом масле с обеих сторон 3-5 минут — до золотистого цвета.
После разогрейте
духовку до 200 градусов, смажьте форму для запекания растительным маслом и
переложите туда поджаренное мясо. Прежде чем ставить в духовку, его стоит
смазать специальной заправкой. Для ее приготовления смешайте розмарин, чеснок,
куриный бульон, лимонный сок и петрушку. Получившейся смесью обильно покройте
курицу и отправляйте ее запекаться приблизительно на 25 минут. Время может
отличаться — в зависимости от толщины грудки.
Когда курица
будет готова, соберите жидкость, которая стекала во время готовки, и снова
хорошенько распределите ее по мясу. Перед подачей на стол блюдо можно посыпать
петрушкой, а также украсить веточками розмарина и лимоном.
Рекомендации
• Вместе с
курицей можно запекать овощи, в т.ч. даже болгарский перец или помидоры. Они
отлично подойдут к мясу в качестве гарнира.
• Если вы
любитель молочки, можете посыпать курицу перед запеканием тертым сыром.
• Не переборщите
с розмарином, иначе пряность может перебить вкус самого мяса. Это рискует
испортить блюдо в общем.
• Если не боитесь
переборщить, можете также использовать в готовке другие любимые приправы.
Ну а пока зимние
праздники еще не закончились, "Комментарии" предлагают ознакомиться с рецептом "похмельного" супа, а еще попробовать приготовить салат, что отлично заменит оливье, но при
этом не будет столь калорийным. Приятного аппетита!
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ПроМоТоко
9 января 2021, 23:31
Все русские - это подонки и твари. Их нужно всех унижать и бить по всему миру.