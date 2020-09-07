Быстрая закуска: рецепт баклажанов на гриле

Эту закуску из баклажанов можно подавать как горячей, так холодной. А грибной соус с чесноком придаст блюду особый вкус. Для приготовления подойдет не только сковорода гриль, но и любая посуда с антипригарным покрытием. Пошаговый рецепт приготовления рассказал кулинарный портал Bene Gusto.

Необходимы такие ингредиенты: 300 г шампиньонов, 200 г сметаны, крупная луковица, три зубчика чеснока, растительное масло для жарки, мускатный орех, соль и перец.

Фото: bene-gusto.com

Баклажаны помыть и нарезать продольными полосками толщиной в сантиметр. Сделать тонкие неглубокие надрезы в виде крупной сетки, чтобы специи и соус прошли внутрь. Посолить и поперчить также с обеих сторон. Смазать растительным маслом и выложить на сковороду гриль.

Для соуса нарезать лук и шампиньоны. На растительном масле обжарить сначала лук, а затем добавить грибы. Перемешать и жарить до золотистого цвета. В процессе приготовления добавить измельченный чеснок, который можно пропустить через пресс или мелко порубить. Посолить и поперчить по вкусу, добавить молотый мускатный орех. Сюда же отправить сметану и тушить пару минут.

Смесь перебить блендером. Поставить на плиту и довести соус до кипения.





Ранее мы писали, как сделать популярную закуску баклажаны как грибы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!