Блюдо с украинской душой: рецепт драников с запеченным фаршем

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Светлана Шкурупий
Драники
— популярное украинское блюдо из картофеля, которое готовится быстро и просто,
но зато оно весьма питательное и вкусное. Украинский шеф-повар Евгений
Клопотенко поделился рецептом драников с запеченным фаршем. Что нужно для
приготовления?
Рецепт драников с фаршем
Ингредиенты:
6-8 средних картофелин, 200 г сметаны (+1 ст. л. для теста), 2 лука, 4-5 ст. л.
муки, соль, перец, а также 5-6 ст. л. подсолнечного масла.
Для
фарша: 300 г фарша (свиного с говяжьим), 2 ст. л. томатной пасты, 150 г сала.
Способ
приготовления: возьмите картофель, очистите и натрите на крупной терке, то же самое сделайте с одной луковицей. Добавьте 1 столовую ложку сметаны, 2 яйца,
соль, перец (по вкусу), 4-5 ст. л. муки. Тщательно перемешайте компоненты до
однородной массы.
Поставьте
на огонь сковородку, добавьте подсолнечное масло, сформируйте драники и
обжарьте их с каждой стороны до появления золотистой корочки.
На
второй сковороде поджарьте мелко нарезанное сало, потом добавьте мелко
нарезанный лук и немного поджарьте. Потом добавьте мясной фарш, 2 ст. л.
томатной пасты, немного воды, а также соль и перец (по вкусу). Тушите все 5
минут, пока вода не испариться.
Возьмите горшочек для духовки, выложите слой драников, сверху выложите фарш и 2 ложки сметаны. Запекайте блюдо 15-20 минут при температуре 185 градусов. Подавайте со сметаной. Приятного аппетита!
Напомним, Евгений Клопотенко назвал самый популярный рецепт среди украинцев.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, если ломаете голову над тем, чтобы
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