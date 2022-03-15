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Блюдо с украинской душой: рецепт драников с запеченным фаршем

Как в домашних условиях приготовить драники с запеченным фаршем: пошаговый рецепт вкусного украинского блюда

сегодня, 02:20
Автор:

Светлана Шкурупий
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Драники — популярное украинское блюдо из картофеля, которое готовится быстро и просто, но зато оно весьма питательное и вкусное. Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептом драников с запеченным фаршем. Что нужно для приготовления?

Блюдо с украинской душой: рецепт драников с запеченным фаршем

Рецепт драников с фаршем

Ингредиенты: 6-8 средних картофелин, 200 г сметаны (+1 ст. л. для теста), 2 лука, 4-5 ст. л. муки, соль, перец, а также 5-6 ст. л. подсолнечного масла.

Для фарша: 300 г фарша (свиного с говяжьим), 2 ст. л. томатной пасты, 150 г сала.

Способ приготовления: возьмите картофель, очистите и натрите на крупной терке, то же самое сделайте с одной луковицей. Добавьте 1 столовую ложку сметаны, 2 яйца, соль, перец (по вкусу), 4-5 ст. л. муки. Тщательно перемешайте компоненты до однородной массы.

Поставьте на огонь сковородку, добавьте подсолнечное масло, сформируйте драники и обжарьте их с каждой стороны до появления золотистой корочки.

На второй сковороде поджарьте мелко нарезанное сало, потом добавьте мелко нарезанный лук и немного поджарьте. Потом добавьте мясной фарш, 2 ст. л. томатной пасты, немного воды, а также соль и перец (по вкусу). Тушите все 5 минут, пока вода не испариться.

Возьмите горшочек для духовки, выложите слой драников, сверху выложите фарш и 2 ложки сметаны. Запекайте блюдо 15-20 минут при температуре 185 градусов. Подавайте со сметаной. Приятного аппетита!

Напомним,  Евгений Клопотенко назвал самый популярный рецепт среди украинцев.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, если ломаете голову над тем, чтобы вкусного и не сложного приготовить на обед, тогда записывайте рецепт картофельных рулетов с грибами. Они получаются очень нежными, сытными и вкусными. Что потребуется для рецепта?


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Источник: https://klopotenko.com/blyudo-s-ukrainskoj-dushoj-gotovim-deruny-zapechennye-s-farshem/
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