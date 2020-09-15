Блюдо с историей: сливовый пирог по легендарному рецепту из The New York Times

Пожалуй, это самый популярный рецепт сливового пирога. Однажды его опубликовали на страницах газеты The New York Times. Но простые ингредиенты, легкость в приготовлении и потрясающий вкус так понравились читателям, что рецепт требовали перепечатывать каждый год. В какой-то момент редакторам надоело давать инструкцию к приготовлению этого пирога каждый сентябрь, и они напечатали рецепт крупным шрифтом в пунктирной рамке, предложив желающим вырезать его и сохранить на память. Так этот рецепт облетел весь земной шар. Как же приготовить легендарный пирог – рассказал кулинарный портал Bene Gusto.

Фото: bene-gusto.com

Ингредиенты (на форму диаметром 22 см): 2 яйца, 175 г сахара, 150 г муки, 100 г сливочного масла, 8-10 слив, 1 ч.л разрыхлителя, 1 ч.л молотой корицы, щепотка соли.

В миске смешайте размягченное сливочное масло и 150 г сахара. Перетрите венчиком. Вбейте яйца, добавьте щепотку соли и все хорошо перемешайте.

Просейте муку и разрыхлитель. Замешайте лопаткой достаточно густое, но мягкое и эластичное тесто.

Сливы помойте, разрежьте пополам и удалите косточку.

Дно разъемной формы выстелите пергаментом или фольгой. Если используете неразъемную форму, то смажьте сливочным маслом. Выливайте тесто и выкладывайте половинки слив срезом вверх, чтобы при выпекании они карамелизировались и тесто не впитывало сок.

Оставшиеся 25 г сахара смешайте с корицей и посыпьте пирог сверху. Выпекайте 40-50 минут при температуре 180 градусов.





Раньше мы поделились рецептом макового пирога к чаю.

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