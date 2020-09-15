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Блюдо с историей: сливовый пирог по легендарному рецепту из The New York Times

Этот пирог с историей не оставит равнодушным никого

сегодня, 12:00
Автор:

Таисия Ерохина

Пожалуй, это самый популярный рецепт сливового пирога. Однажды его опубликовали на страницах газеты The New York Times. Но простые ингредиенты, легкость в приготовлении и потрясающий вкус так понравились читателям, что рецепт требовали перепечатывать каждый год. В какой-то момент редакторам надоело давать инструкцию к приготовлению этого пирога каждый сентябрь, и они напечатали рецепт крупным шрифтом в пунктирной рамке, предложив желающим вырезать его и сохранить на память. Так этот рецепт облетел весь земной шар. Как же приготовить легендарный пирог – рассказал кулинарный портал Bene Gusto.

Блюдо с историей: сливовый пирог по легендарному рецепту из The New York Times

Фото: bene-gusto.com

Ингредиенты (на форму диаметром 22 см): 2 яйца, 175 г сахара, 150 г муки, 100 г сливочного масла, 8-10 слив, 1 ч.л разрыхлителя, 1 ч.л молотой корицы, щепотка соли.

В миске смешайте размягченное сливочное масло и 150 г сахара. Перетрите венчиком. Вбейте яйца, добавьте щепотку соли и все хорошо перемешайте.

Просейте муку и разрыхлитель. Замешайте лопаткой достаточно густое, но мягкое и эластичное тесто.

Сливы помойте, разрежьте пополам и удалите косточку.

Дно разъемной формы выстелите пергаментом или фольгой. Если используете неразъемную форму, то смажьте сливочным маслом. Выливайте тесто и выкладывайте половинки слив срезом вверх, чтобы при выпекании они карамелизировались и тесто не впитывало сок.

Оставшиеся 25 г сахара смешайте с корицей и посыпьте пирог сверху. Выпекайте 40-50 минут при температуре 180 градусов.


Раньше мы поделились рецептом макового пирога к чаю.


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