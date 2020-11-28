Блюдо дня: рецепт куриной печени в медовом соусе

Нежная и мягкая куриная печень — идеальный вариант для быстрого ужина. А придать ей изысканный вкус поможет медово-томатный соус, на приготовление которого потребуется минимум времени и продуктов. Если хотите попробовать, тогда скорее записывайте рецепт.

фото: OksanaKiian | Getty Images/iStockphoto

Ингредиенты: 1 кг куриной печени, 3 репчатых лука, 6 зубчиков чеснока, 3 ст. л. крахмала, 70 мл растительного масла, 1 ст. л. паприка, 120 мл воды (кипяток) 8 ст. л. соевого соуса, 4 ст. л. меда, 3 ст. л. томатной пасты и щепотка соли.

Способ приготовления: порежьте печень на кусочки и замаринуйте их с помощью крахмала, соли, чеснока, паприки и растительного масла. Тщательно перемешайте и отложите на 30 минут. После поставьте сковороду на средний огонь и обжарьте печень со всех сторон. Добавьте лука, нарезанного полукольцами и пока он обжаривается, возьмитесь на приготовление медового соуса.

В отдельной миске смешайте томатную пасту, соевый соус и мед. Залейте полученную массу кипятком и тщательно перемешайте. Залейте этим соусом печень, закройте крышкой и тушите 8-10 минут.

Подавать блюдо можно с любим гарниром, но лучше всего печень сочетается с картофелем, пастой и овощами. Приятного аппетита!

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