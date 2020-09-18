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Идея для ужина: рецепт говядины, тушенной в пиве

Пиво может стать прекрасным ингредиентом в приготовлении мяса

сегодня, 12:00
Автор:

Светлана Шкурупий

Для вкусного и сытного ужина отлично подойдет говядина, тушенная в пиве. Если вы еще ни разу не использовали хмельной напиток для приготовления мяса, тогда спешите попробовать. Алкоголь во время готовки испаряется, делая мясо более мягким, а еще оставляет приятный аромат. Рецептом блюда поделилось издание Smak.

Идея для ужина: рецепт говядины, тушенной в пиве

Ингредиенты: 300 г говядины (мякоть), 2 репчатых лука, 1 морковь, 4-5 картофеля, 30 г сливочного масла, 1 ст. л муки, 1 стакан светлого пива, 1 лавровый лист, перец-соль (по вкусу).

Способ приготовления: Мясо нарежьте тонкими ломтиками, отбейте, посолите, поперчите, посыпьте измельченным лавровым листом. Положите в стеклянную посуду, залейте пивом и выдерживайте в холоде несколько часов. После этого выньте из пива, обсушите и обваляйте в муке.

Растопите масло, положите мясо и обжарьте его с двух сторон. Овощи очистите и нарежьте. Мясо выньте из посуды, положите туда лук и морковь и пассируйте 2 мин на сильном огне. Во время приготовления перемешайте один-два раза.

На подготовленные овощи выложите мясо, сверху — нарезанный кружочками картофель, влейте половину пива, в котором вымачивалось мясо, и тушите в закрытой посуде при среднем огне, примерно 15 мин. Время от времени помешивайте, при необходимости подливайте пиво. Подавайте блюдо в горячем виде вместе с гарниром.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему опасно жарить красное мясо.


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