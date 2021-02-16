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Чем заменить сырники на завтрак: вкусные рецепты с творогом

Помните, что завтрак должен быть сытным и полезным

сегодня, 10:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Если утром на приготовление сырников у вас не хватает времени, тогда можно поэкспериментировать с творогом и порадовать себя другими вкусными блюдами.

Чем заменить сырники на завтрак: вкусные рецепты с творогом

блюда на завтрак (фото из открытых источников)

Вот несколько из них:

Быстрая запеканка в микроволновке

Чем заменить сырники на завтрак: вкусные рецепты с творогом - фото 2

Ингредиенты: 200 г творога (9% жирности), 1 яйцо, 2 ч. л. сахара, 1 ч. л. муки (с горкой), а также 1 ст. л. изюма (по желанию).

Способ приготовления: возьмите глубокую миску, добавьте в нее творог, сахар, муку и вбейте одно яйцо. Если творог крупнозернистый, тогда взбейте его блендером. Промойте изюм и добавьте в полученную массу. Тщательно перемешайте ингредиенты, добавьте 1 ст. л. обычной воды и отправьте в микроволновку на 3 минуты. Перед подачей добавьте в свою запеканку джем, сметану или фрукты. Приятного аппетита!

Ленивые лепешки с творогом

Чем заменить сырники на завтрак: вкусные рецепты с творогом - фото 3

Ингредиенты: 150 г творога (5% жирности), зелень, 50 г сыра, 1 зубчик чеснока, 2 яйца, 50 мл молока, 1,5 ст. л. муки, 1/3 ч. л. соды и немного растительного масла.

Способ приготовления: в миске смешайте творог, молоко и соду. Тщательно перемешайте. Затем добавьте измельченный чеснок и твердый сыр, натертый на мелкой терке. Добавьте мелко нарубленную зелень, соль, перец, яйцо и другие специи (по вкусу). Снова перемешайте. Полученную массу разделите на 2 части. Поставьте на огонь сковородку, добавьте в нее растительного масла, затем одну часть полученной массы. Накройте крышкой и обжаривайте лепешку с каждой стороны по 3-5 минут. Затем проделайте то же самое с оставшейся частью массы. Все, ваши лепешки готовы, можно разрезать и подавать к столу. Приятного аппетита!

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какая каша идеально подойдет для завтрака.


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Источник: https://apostrophe.ua/article/lime/lifestyle/2021-02-14/chem-zamenit-syirniki-3-retsepta-s-tvorogom-dlya-vkusnogo-zavtraka/37883
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