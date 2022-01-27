Английская классика: рецепт пастушьего пирога с картофелем, который должен приготовить каждый

Мы знаем, чем необычным и одновременно вкусным порадовать себя и своих родных на обед. Приготовьте дома пастуший пирог. Несмотря на свое название, конечно, это никакой не пирог, а самая запеканка. Ловите рецепт, старинного английского блюда, который не изменился за несколько столетий. Пастуший пирог — блюдо британской и австралийской кухни, состоящее из картофеля, фарша и сыра. Популярна она не только в Великобритании и Австралии, но и во всем мире. Кроме того, пастуший пирог внесли в список признанной классики. Так что обязательно каждый хоть раз должен его приготовить.

Рецепт - фото из открытых источников

В некоторых областях Англии вместо фарша кладут тонко нарезанное баранье филе и добавляют корни сельдерея или пастернака.

Как приготовить пастуший пирог?

Ингредиенты:

650 грамм картофеля;

100 миллилитров молока;

50 граммов сливочного масла;

1 яйцо;

300 граммов фарша;

1 большая луковица;

2 зубчика чеснока;

Специи и сыр – по вашему вкусу.

Способ приготовления:

Отварите картофель и хорошо разомните его в пюре, добавляя теплое молоко и масло. Пюре должно получиться плотным.

Добавьте в фарш лук, чеснок и специи, хорошо обжарьте на сковороде. Когда мясо будет готово, слейте образовавшуюся жидкость, ее не должно быть в пироге. В форму для запекания выложите половину пюре, затем фарш, затем снова пюре. Сверху посыпьте любимым творогом или смесью нескольких и отправьте в духовку. Выпекайте при температуре 220°C до румяности.

Напомним, соус "Buffalo" без преувеличения можно называть легендарным. Он подается с фирменными куриными крыльями по особому рецепту, и эта закуска отличается уникальным вкусом. Сегодня расскажем, как приготовить эту легенду дома из оригинальных ингредиентов. Куриные крылышки "Баффало" впервые приготовили в США еще в 1964 году в баре Anchor, в городе Баффало. Рецепт оригинального соуса с каенским соусом придумали случайно. А потом обжарили в нем крылышки. С тех пор этот рецепт куриных крылышек стал самым популярным в мире.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!