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Американская еда, удивляющая европейцев: пиво во фритюре, PBJ сэндвич и снежные конусы

Некоторые блюда американской кухни оказываются крайне необычными для европейцев. В частности, это касается страсти жителей США к бекону и льду.

сегодня, 17:55
Автор:
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Slava Kot
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Стереотипный образ американской пищи – это жирные гамбургеры, огромные стаканы газировки и все залитое сладким сиропом. Однако, оказывается, что американская кухня гораздо разнообразнее и есть в ней то, что может удивить европейцев.

Американская еда, удивляющая европейцев: пиво во фритюре, PBJ сэндвич и снежные конусы

Американская еда, которая удивляет европейцев. Фото из открытых источников

Американская кухня – это не только бургеры и картофель фри из фастфуда. США были созданы мигрантами, привезшими свои кулинарные привычки и традиции. В Соединенных Штатах можно легко полакомиться латиноамериканской, китайской, корейской, индийской и другими кухнями, однако современная американская еда имеет несколько особенностей, необычных для европейцев.

Жареные масляные шарики

Американская еда, удивляющая европейцев: пиво во фритюре, PBJ сэндвич и снежные конусы - фото 2

Жаренные во фритюре шарики из сливочного масла – это популярный деликатес родом из Монтаны. Рецепт происходит еще с 17 века, однако американцы осовременили его. Шарики сливочного масла перемешивают с разными специями, в зависимости от рецепта это могут быть бекон, мед, корица, шоколад и другие ингредиенты, которые покрывают панировкой и кляром, а затем погружают в горячий фритюр.

Пиво во фритюре

Американская еда, удивляющая европейцев: пиво во фритюре, PBJ сэндвич и снежные конусы - фото 3

Американцы обожают все жарить во фритюре, кроме масла туда также попадает печенье Oreo, варенье, мороженое и другие продукты. Однако, наверное, самым удивительным является жареное пиво. Это популярное блюдо из Техаса. Американцы готовят конвертики из теста, которые начиняют пивом, а затем кладут их во фритюр.

PBJ сэндвич

Американская еда, удивляющая европейцев: пиво во фритюре, PBJ сэндвич и снежные конусы - фото 4

Если у нас стандартный бутерброд, чтобы перекусить, состоит из хлеба, масла и колбасы, то у американцев это PBJ сэндвич. PBJ (peanut butter and jelly sandwich) – это бутерброд или сэндвич из арахисового масла и густого варенья. На один кусок тоста кладут арахисовое масло, на другое варенье и соединяют это. Таким образом, получается стандартный PBJ бутерброд.

Невероятная страсть к бекону

Американская еда, удивляющая европейцев: пиво во фритюре, PBJ сэндвич и снежные конусы - фото 5

Американцы обожают бекон. Они не просто жарят его на гриле или на своих сковородках и подают в блюда. Американцы буквально кладут его всюду, даже в сладкие блюда. Бекон может быть с жареным бананом в кляре, зефиром, мороженым и в составе упомянутого выше PBJ бутерброда. Бекон как добавка к десертам – американское фирменное блюдо, которое шокирует европейцев.

Снежные конусы

Американская еда, удивляющая европейцев: пиво во фритюре, PBJ сэндвич и снежные конусы - фото 6

У американцев также безумна любовь ко льду. Среди самых популярных блюд из него – это снежные шарики. Стаканы или бумажные рожки заполняют мелким колотым льдом, а сверху поливают ароматизированным сахарным сиропом.

Также в американской кухне очень большие порции, которые изумляют европейцев. Это связано с правительственными субсидиями для фермеров. Рестораны, покупающие у них еду, поняли, чтобы быть конкурентоспособными можно увеличить размеры порций и брать больше денег за блюдо, и, таким образом, максимизировать свою прибыль.

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