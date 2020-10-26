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Знаки зодиака, среди которых чаще всего встречаются изменщики

Удержаться от походов налево этим знакам зодиака сложнее всего

сегодня, 14:39
Автор:

Виолетта Комаровская

Порой разгадать изменщика в своем партнере не так-то уж и просто. Но если подозрения уже зародились, обратите внимание на его знак зодиака. Возможно, склонность к изменам в нем заложена с рождения, и противостоять природе, порой, не так уж и просто. Чаще всего, по мнению астрологов, изменщики встречаются среди Раков, Овнов и Стрельцов, пишет eg.ru.

Знаки зодиака, среди которых чаще всего встречаются изменщики

Изменщики среди знаков зодиака. Фото: fazarosta.com

Рак

Этих милых и спокойных созданий очень сложно уличить в измене. Хотя бы и потому, что поверить в то, что Раки способны на подобное, практически невозможно. Но факт остается фактом — в тихом омуте черти водятся. Натура представителей этого знака зодиака настолько загадочна, что они и сами не до конца понимают, зачем бегают налево. Ведь от природы Раки еще и очень семейные люди. 

Овен

Овны всегда хотят иметь не просто самое лучшее, им нужен только идеал. Именно в стремлении его отыскать, они часто бегают от партнера к партнеру. Даже остепенившись, они продолжают замечать недостатки в своей второй половинке. А значит, что риск вернуться к поискам, всегда велик. 

Стрелец

Стрельцы в рейтинге изменщиков занимают совсем непочетное первое место. Им присущи авантюризм, любовь к риску и приключениям. Именно так они и воспринимают каждую свою измену. К слову, когда они женятся по несколько раз — это не для того, чтобы осчастливить своих избранников. Иногда им просто гораздо интереснее в течение жизни изменять разным людям.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, у каких знаков зодиака в жизни начнется белая полоса в ноябре.


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