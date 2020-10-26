Для каких знаков зодиака ноябрь станет белой полосой - прогноз астролога

Для одних ноябрь будет ассоциироваться с окончанием календарной осени, для других — станет началом новой счастливой жизни. У кого в конце осени начнется белая полоса рассказала астролог Василиса Володина. Среди главных счастливчиков ноября оказались Скорпион, Водолей и Рыбы, пишет портал Slovofraza.

Белая полоса в жизни. Фото: cdn.fishki.net

Скорпион

Ноябрь — это месяц Скорпионов, и именно сейчас у них появится шанс взять от жизни максимум. Самое главное, что позади останутся все проблемы в личной жизни. Любовь накроет с головой одиноких Скорпионов, а у тех, кто уже в паре, страсть запылает с новой силой. Вместе с личной жизнью постепенно наладится ситуация и в других сферах. Представители этого знака зодиака наконец-то смогут осуществить то, о чем давно мечтали.

Водолей

Водолеям все же придется столкнуться с определёнными трудностями. Но в конечном итоге они получат все, что пожелают. Успехи ждут в личной жизни, в профессиональной — деньги потекут рекой. Кстати, балансировать между отношениями и карьерой почти не придется — вы сделаете свой выбор легко и все сложится наилучшим образом. Также астролог советует уже сейчас спланировать будущее путешествие, чтобы точно воплотить его в жизнь.

Рыбы

У Рыб в ноябре появится шанс возобновить отношения, которые были разрушены из-за нелепой ошибки. А некоторых ждет новое светлое чувство, которое накроет их с головой. Белая полоса для Рыб начнется и в карьере. Очень высока вероятность, что вам предложат очень привлекательную работу или должность. В итоге вы получите то, что по праву заслужили.

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