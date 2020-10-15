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Знаки зодиака, среди которых чаще всего встречаются энергетические вампиры

Сразу четыре знака зодиака не прочь подкрепиться чужой энергией. Правда, зачастую они делают это непреднамеренно

сегодня, 13:23
Автор:

Виолетта Комаровская

Вампиры в современном мире — уже давно не выдумка. Конечно, речь не идет об экранных персонажах с острыми клыками и жаждой крови. А вот энергетического вампира повстречать в своем окружении можно довольно часто. Присмотритесь повнимательнее к своим знакомым, если среди них есть представители знаков зодиака Телец, Рак, Лев или Рыбы. Именно среди них чаще всего встречаются те, кто не прочь подкрепиться вашей энергией, пишет Slovofraza. 

Знаки зодиака, среди которых чаще всего встречаются энергетические вампиры

Энергетические вампиры среди знаков зодиака. Фото: trener.org.ua

Телец

Тельцы в данном вопросе занимают особое место. Они с одинаковым успехом могут быть как энергетическим вампиром, так и донором. А нередко, и вовсе, и тем и другим в одном лице. Для кого-то Телец станет источником вдохновения и сил, а кому-то окончательно выбьет почву из-под ног и высосет всю энергию, словно элитный пылесос. 

Рак

Именно Раки смело могут возглавить армию энергетически вампиров. Если представители этого знака зодиака начинают жаловаться на что-либо, лучше убегать от них подальше. Машина по высасыванию энергии запущена. А если еще и начать отвечать Раку на его жалобы, совсем скоро от вашей бодрости и жизнерадостности не останется и следа. 

Лев

Среди представителей этого знака зодиака довольно часто встречаются энергетические вампиры, которые питаются чужим вниманием. Обычно это не наносит никому вреда. Вот только если Львы не увлекаются слишком сильно. Внимания одного человека им обычно мало, поэтому они и готовы пойти на всякие манипуляции, иногда не совсем приемлемые в приличном обществе, чтобы получить побольше необходимой им энергии. 

Рыбы

Рыбы — это просто вишенка на торте. Это очень талантливые и творческие люди. Иногда, когда им не хватает энергии, они начинают тянуть ее из окружающих. А порой слишком увлекаются этим делом и становятся просто невыносимыми. В таком случае Рыбы используют весь свой "вампирский" арсенал — от жалоб и ворчания до ссор и скандалов, которые спровоцируют вас на эмоции. 

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