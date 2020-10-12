Названы 4 знака зодиака, обладающие идеальным чувством юмора

Чувство юмора, как правило, развить в себе не так-то уж и легко. Но есть счастливчики, которым это качество досталось с рождения. Они обожают посмеяться над хорошими шутками и сами готовы поддержать любую беседу. Самыми веселыми знаками зодиака астрологи считают людей, рожденных под знаками Близнецы, Лев, Весы и Водолей. Об этом пишет портал uznayvse.ru.

Чувство юмора у знаков зодиака. Фото: psychologies.today

Близнецы

Близнецам по плечу рассмешить даже самых закоренелых пессимистов. Ничего сверхъестественного для этого им придумывать не придется. Ведь Близнецы сами по себе очень забавные и юморные. Иногда они сами не понимают, почему все вокруг заливаются смехом. Но их детская непосредственность просто не может не вызывать улыбку.

Лев

Львы просто созданы для того, чтобы быть в центре внимания. Конечно же они готовы привлекать его любой ценой. И юмор — это один из их инструментов. Львы любят весело проводить время. Если они в хорошем настроении, то готовы сыпать шутку за шуткой, чтобы такое же приподнятое настроение было и у всех остальных.

Водолей

Юмор Водолеев интеллектуальный. Они весьма остроумны и не полезут за словом в карман. Для каждой ситуации у них обязательно найдутся пара-тройка смешных историй. А если пожелают, то еще и сделают остроумное замечание в нужный момент. Водолеи часто бывают душой компании просто потому, что готовы развлекать публику своими шутками бесконечно.

Весы

Представители этого зодиака коллекционируют и ценят хороший юмор. Они запоминают остроумные шутки, чтобы воспользоваться ими в нужный момент. С таким же успехом Весы могут сочинять забавные истории на ходу, лишь бы "зажечь" компанию. Если вы хотите зарядиться положительной энергией, то возьмите себе в друзья кого-то рожденного под этим знаком.

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