Земля в декабре окажется в опасности: астролог назвал дату

Звезды предвещают, что в конце насыщенного трудностями 2020 года планету Земля может ожидать еще одна катастрофа. Об этом заявил астролог Влад Росс "Главреду". Фото из открытых источников

По его словам, в двадцатых числах декабря вероятна большая угроза катастрофы на нашей планете. Особо опасный период, по прогнозу Росса, приходиться с 21 на 23 декабря. Как рассказал астролог, может произойти катастрофа из-за кометы или астероида. Также, отметил Росс, на протяжении всего месяца есть угроза разных катаклизмов, например, вероятны мощные землетрясения или цунами.

"21-23 декабря существует большая опасность катастрофы для нашей планеты из-за астероида или кометы, либо случится другая катастрофа, примерно, как в новом голливудском фильме Гренландия", – сообщил астролог Влад Росс.

Астролог добавил, что падение на Землю небесных тел в декабре может повлечь глобальные катастрофы, к примеру, спровоцировать "колоссальные цунами".

Напомним, появился астропрогноз на 2 декабря для всех знаков Зодиака. Так, в этот день будет легко концентрироваться на работе и важных делах, любой труд будет удаваться без проблем и препятствий. Однако второй день зимы может негативно сказаться на тех, кто доверяет незнакомым в финансовом вопросе. Старайтесь проверять все сказанное вашими партнерами на работе.

Как сообщалось ранее, многие украинцы считают текущий, 2020 год, особенно тяжелым. Из-за эпидемии коронавируса многие потеряли работу, бизнес столкнулся с серьезными трудностями, карантинные ограничения наложили свой отпечаток на деятельность предпринимателей. Что ждет украинцев в декабре, с какими результатами Украина закончит год – рассказали украинские эксперты.

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