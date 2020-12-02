Гороскоп на 2 декабря для всех знаков Зодиака

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Ольга Чародий
Второй день зимы может
негативно сказаться на тех,
доверяет незнакомым в финансовом вопросе. Старайтесь проверять все сказанное
вашими партнёрами на работе. Фото: из открытых источников
Фото: из открытых источников
Овен (21.03 – 20.04)
Если вас обидели - не отвечайте обидой в ответ. Это может сказаться в дальнейшем на вашем самочувствии.
Телец (21.04 – 21.05)
Будьте убедительный в этот день и звезды вам подарят интересный проект и хороших партеров по работе, которые будут разделять ваши взгляды.
Старайтесь не обращаться за советом к "советчика". Им пожелания могут даже неумышленно принести вам ред. Подумайте несколько раз, прежде чем идти за советом к чужим людям.
Рак (22.06 – 22.07)
В это день Раки благополучно могут начать все с чистого лица. Для вас открыта дорога, старайтесь не упустить свой шанс.
В борьбе за желаемую цель не нужно использовать недостойные методы. Подумайте несколько раз, прежде чем решится сделать шаг. В дальнейшем, сделанное сейчас, может негативно на вас повлиять.
Не слушайте чужое мнение, старайтесь прислушиваться к своей интуиции и все у вас получится.
Прежде чем приступать к профессиональным начинаниям, необходимо тщательно взвесить свои силы.
В это день посвятите себе и окружающим. Не бойтесь дарить подарки, улыбка родных и близких может стать вашей поддержкой.
Старайтесь на день продумать план и придерживаться его, В этот день не стоит торопиться и приниматься эмоциональные решения.
День неблагоприятен для свиданий с любимым человеком. Может возникнуть ссора из-за пустяка. Берегите свои отношения.
Сегодня испортить вам настроение может любая мелочь, старайтесь себя беречь. Этот день посветите себе и близким.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Это день для Рыб станет испытанием: желания возьмут вверх над здравым смыслом. Рекомендуем не делать дорогим покупок под впечатлением.
Ранее "Комментарии" писали о том, что последний день зимы знаменателен тем, что может стать днем примирения с близким вам человеком.
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