Гороскоп на 2 декабря для всех знаков Зодиака

Второй день зимы может негативно сказаться на тех, доверяет незнакомым в финансовом вопросе. Старайтесь проверять все сказанное вашими партнёрами на работе. Фото: из открытых источников

Овен (21.03 – 20.04)

Если вас обидели - не отвечайте обидой в ответ. Это может сказаться в дальнейшем на вашем самочувствии.

Телец (21.04 – 21.05)

Будьте убедительный в этот день и звезды вам подарят интересный проект и хороших партеров по работе, которые будут разделять ваши взгляды.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Старайтесь не обращаться за советом к "советчика". Им пожелания могут даже неумышленно принести вам ред. Подумайте несколько раз, прежде чем идти за советом к чужим людям.

Рак (22.06 – 22.07)

В это день Раки благополучно могут начать все с чистого лица. Для вас открыта дорога, старайтесь не упустить свой шанс.

Лев (23.07 – 21.08)

В борьбе за желаемую цель не нужно использовать недостойные методы. Подумайте несколько раз, прежде чем решится сделать шаг. В дальнейшем, сделанное сейчас, может негативно на вас повлиять.

Дева (22.08 – 23.09)

Не слушайте чужое мнение, старайтесь прислушиваться к своей интуиции и все у вас получится.

Весы (24.09 – 23.10)

Прежде чем приступать к профессиональным начинаниям, необходимо тщательно взвесить свои силы.

Скорпион (24.10 – 22.11)

В это день посвятите себе и окружающим. Не бойтесь дарить подарки, улыбка родных и близких может стать вашей поддержкой.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Старайтесь на день продумать план и придерживаться его, В этот день не стоит торопиться и приниматься эмоциональные решения.

Козерог (22.12 – 20.01)

День неблагоприятен для свиданий с любимым человеком. Может возникнуть ссора из-за пустяка. Берегите свои отношения.

Водолей (21.01 – 18.02)

Сегодня испортить вам настроение может любая мелочь, старайтесь себя беречь. Этот день посветите себе и близким.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Это день для Рыб станет испытанием: желания возьмут вверх над здравым смыслом. Рекомендуем не делать дорогим покупок под впечатлением.

Ранее "Комментарии" писали о том, что последний день зимы знаменателен тем, что может стать днем примирения с близким вам человеком.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!