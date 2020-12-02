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Гороскоп на 2 декабря для всех знаков Зодиака

2 декабря – день, когда будет легко концентрироваться на работе и важных делах, любой труд будет удаваться без проблем и препятствий.

сегодня, 06:00
Автор:

Ольга Чародий

Второй день зимы может  негативно сказаться на  тех, доверяет незнакомым в финансовом вопросе. Старайтесь проверять все сказанное вашими партнёрами на  работе.

Гороскоп на 2 декабря для всех знаков Зодиака

Фото: из открытых источников

Овен (21.03 – 20.04)

Если вас обидели -  не отвечайте обидой в  ответ. Это может сказаться в дальнейшем на вашем самочувствии.

Телец (21.04 – 21.05)

Будьте убедительный в этот  день и  звезды вам подарят  интересный проект и хороших партеров по  работе, которые будут разделять ваши взгляды.

 

Близнецы (22.05 – 21.06)

Старайтесь  не обращаться  за советом к "советчика". Им  пожелания могут  даже неумышленно принести вам ред. Подумайте  несколько  раз, прежде чем идти  за советом к чужим людям.

Рак (22.06 – 22.07)

В это  день Раки  благополучно могут начать все с чистого  лица. Для вас открыта дорога,  старайтесь не упустить свой  шанс.

 

Лев (23.07 – 21.08)

В борьбе  за желаемую  цель  не нужно использовать  недостойные методы. Подумайте несколько раз, прежде чем решится сделать шаг. В дальнейшем, сделанное сейчас, может негативно на вас повлиять.

 

Дева (22.08 – 23.09)

Не слушайте чужое мнение, старайтесь прислушиваться к своей интуиции и все у вас получится.

 

Весы (24.09 – 23.10)

Прежде чем приступать к профессиональным начинаниям, необходимо тщательно взвесить свои силы.

 

Скорпион (24.10 – 22.11)

В это  день посвятите  себе  и окружающим. Не бойтесь дарить подарки,  улыбка родных  и  близких может стать вашей поддержкой.

 

Стрелец (23.11 – 21.12)

Старайтесь на  день продумать  план  и придерживаться его, В этот день  не стоит  торопиться и приниматься эмоциональные решения.

 

Козерог (22.12 – 20.01)

День неблагоприятен для свиданий с любимым человеком. Может возникнуть ссора из-за  пустяка. Берегите свои  отношения.

 

Водолей (21.01 – 18.02)

Сегодня испортить вам настроение может любая мелочь, старайтесь себя  беречь. Этот день посветите себе и  близким.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Это день для Рыб станет  испытанием:  желания возьмут вверх  над здравым смыслом. Рекомендуем не делать дорогим  покупок под впечатлением. 

Ранее "Комментарии" писали о том, что последний день зимы знаменателен тем, что может стать днем примирения с близким вам человеком. 


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Источник: https://www.cheltv.ru/goroskop-na-2-dekabrya-dlya-vseh-znakov/
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