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Зачем нужна сила воли: отвечает эксперт

Сила воли - это интерес к жизни

сегодня, 15:55
Автор:

Любовь Блажко

Когда сила воли "натренирована", то нам с легкостью даются любые задачи, а каждый новый день дарит нам возможность сделать ее еще сильнее. Для чего нужна сила воли, рассказывает Людмила Богуш-Данд, коуч и специалист по тайм-менеджменту. 

Воля - это определенное человеческое качество, которое позволяет устанавливать жизненные цели и достигать их собственными усилиями. Она должна стать нашей опорой в жизни, помощником для достижения желаемых результатов. Самое интересное то, что ее можно "накачать" так же, как любую мышцу в нашем теле. 

Зачем нужна сила воли: отвечает эксперт

Зачем нужна сила воли. Фото: unsplash. Джошуа Эрл.

"Сила воли – это самоуважение и наш интерес к жизни", - уверена Людмила. 

Крайне важно тренировать силу воли еще с раннего детства, показывая правильный пример своим детям. Ведь откуда ей взяться, если запрещать ребенку мечтать и добиваться своих желаний? 

"Мне кажется, нет такой болезни, как ослабленная сила воли, а есть отсутствие жизненных перспектив, разочарование в жизни. Когда у человека есть цели, которые ему нравятся, у него никогда не будет проблем с силой воли", - утверждает Богуш-Данд. 

Самоконтроль, планирование, проявление инициативы, принятие решений — для всего этого требуется сила воли. Когда мы говорим про волевые усилия, на ум приходят такие задачи, как "бросить курить", "забыть прошлые отношения". Это сложные задачи, требующие отдачи и сил. 


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