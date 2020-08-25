Зачем нужна сила воли: отвечает эксперт

Когда сила воли "натренирована", то нам с легкостью даются любые задачи, а каждый новый день дарит нам возможность сделать ее еще сильнее. Для чего нужна сила воли, рассказывает Людмила Богуш-Данд, коуч и специалист по тайм-менеджменту.

Воля - это определенное человеческое качество, которое позволяет устанавливать жизненные цели и достигать их собственными усилиями. Она должна стать нашей опорой в жизни, помощником для достижения желаемых результатов. Самое интересное то, что ее можно "накачать" так же, как любую мышцу в нашем теле.

Зачем нужна сила воли. Фото: unsplash. Джошуа Эрл.

"Сила воли – это самоуважение и наш интерес к жизни", - уверена Людмила.

Крайне важно тренировать силу воли еще с раннего детства, показывая правильный пример своим детям. Ведь откуда ей взяться, если запрещать ребенку мечтать и добиваться своих желаний?

"Мне кажется, нет такой болезни, как ослабленная сила воли, а есть отсутствие жизненных перспектив, разочарование в жизни. Когда у человека есть цели, которые ему нравятся, у него никогда не будет проблем с силой воли", - утверждает Богуш-Данд.

Самоконтроль, планирование, проявление инициативы, принятие решений — для всего этого требуется сила воли. Когда мы говорим про волевые усилия, на ум приходят такие задачи, как "бросить курить", "забыть прошлые отношения". Это сложные задачи, требующие отдачи и сил.





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