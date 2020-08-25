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Названы привычки, которые отравляют нашу жизнь

От этих привычек нужно срочно избавляться

сегодня, 15:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Некоторые привычки способны негативно влиять на здоровье и качество жизни, поэтому стоит как можно быстрее минимизировать их действие. На своей странице в Instagram психолог Вадим Куркин рассказал, какие именно привычки отравляют нашу жизнь.

Привычка жаловаться

Названы привычки, которые отравляют нашу жизнь

Люди, которые постоянно на что-то жалуются, никому не приятны. Если вы жалуетесь, подумайте, зачем? Чтобы вас пожалели или, чтобы привлечь внимание к своей персоне? Лучше попробуйте искать вокруг себя позитив и радость. 

Привычка скрывать свои чувства

Если вы боитесь проявлять эмоции, то лишаете себя важного ресурса и инструмента общения. Многим кажется будто проявляя эмоции, они становятся слишком ранимыми. На самом деле наоборот: если вы не боитесь эмоций, то становитесь неуязвимыми. Улыбайтесь, плачьте и злитесь честно.

Привычка терпеть

Если вы не говорите, что вам не нравится, если копите претензии, рано или поздно произойдет взрыв. Последствия будут губительны: чувство вины — у вас, страх и недоумение — у окружающих. А проблема так и не будет решена. Лучше всегда говорите о своих потребностях и не считайте их неважными.

Привычка быть идеальным

В поисках идеала люди часто либо ничего не делают, либо делают это бесконечно, пытаясь довести до 100% результата. Это  не путь к совершенству, это путь к неврозу. Умение ошибаться — одно из самых важных. Лучше сделать как-то, чем не сделать вообще.

Привычка искать виноватых

Виноватых найти несложно. В любой вашей проблеме кто-то виноват. Проблема только в том, что пока вы ищете виноватых, в вашей жизни ничего не изменится.


Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие утренние привычки пускают под откос весь день.


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