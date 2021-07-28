Вы будете удивлены: назван идеальный возраст для брака

Каждый человек мечтает о крепкой и дружной семье, но ведь к созданию брака нужно подходить ответственно. И вполне возможно, что возраст в этом деле играет не последнюю роль. Журналист Брайан Кристиан и исследователь Томас Грифитс использовали математический алгоритм, чтобы вычислить идеальный возраст для создания семьи.

В каком возрасте лучше всего вступать в брак / Фото: u-f.ru

В своей книге под названием "Алгоритмы, по которым следует жить: компьютерные науки о человеческих решениях" они предположили, что для того, чтобы встретить "своего" человека, нужно пользоваться правилом 37%, оно сэкономит вам время и нервные клетки. Что это за правило?

Исследователи рассказали, что в принятии любых решений стоит рассмотреть 37% вариантов за определенный промежуток времени, прежде чем вы выберете идеальный для вас. Это касается выбора кандидатов на работу, новой квартиры и, конечно, партнера, с которым вы хотите провести всю жизнь.

Где-то в 18-летнем возрасте люди начинают вступать в серьезные отношения и заканчивают в 40. Тогда, согласно подсчетам экспертов, чтобы перейти отметку в 37% и наконец связать себя узами брака, самым оптимальным возрастом будет 26 лет. К этому времени, человек уже достаточно опытен и серьезно подходит к выбору избранника.

Есть и другое мнение. Социолог Николас Вольфингер считает, что идеальный возраст для женитьбы — между 28 и 32 годами.

Напомним, в каком возрасте мужчины обращают меньше внимания на внешность партнерши, а больше на личностные качества.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые, основываясь на данных крупного британского сайта знакомств, выяснили, в каком возрасте партнеры склонны к изменам.

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