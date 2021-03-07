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Видят насквозь: у кого из знаков Зодиака самая сильная интуиция

У этих знаков Зодиака есть «шестое чувство»

сегодня, 08:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Одни люди во всем полагаются на логику, а другие привыкли доверять своей интуиции, потому что она редко их подводит. Почему так происходит? Астрологи объясняют, что у некоторых знаков Зодиака очень хорошо развито "шестое чувство" и они этим умело пользуются. Кто же эти везунчики?

Видят насквозь: у кого из знаков Зодиака самая сильная интуиция

Какие знаки Зодиака владеют сильной интуицией (фото из открытых источников)

1-е место — Рыбы

Представители этого знака Зодиака очень спокойные, добродушные, но при этом сильные, поэтому всегда находят выход из любой ситуации. И да, у них хорошо работает интуиция. От Рыб очень сложно что-то скрыть или утаить, они быстро выведут вас на чистую воду. Но главное в том, что Рыбы совершенно не жадные и они щедро делятся своими ощущениями с окружающими. 

2-е место — Скорпион

Это один из самых таинственных и непонятных знаков Зодиака. С его представителями нужно быть аккуратнее, поскольку их действия трудно предугадать, а еще они умело пользуются своим встроенным детектором лжи. Обмануть Скорпиона — задача не из легких. Эти люди могут чувствовать проблемы задолго до их появления, поэтому к мнению Скорпионов лучше всегда прислушиваться.

3-е место — Рак

Сильной интуицией отличаются и представители этого знака. Раки довольно скрытные, не любят делиться своими тайнами и сокровенными мыслями, но при этом, они способны предугадывать определенные события. А еще благодаря своей интуиции Рак способен расположить к себе любого человека.

Напомним, что астрологи назвали знаки Зодиака, которые в марте 2021 года получат мощную поддержку Высших сил.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что астролог Фаина Щербина рассказала, какому знаку Зодиака будет весь год сопутствовать удача.


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Источник: https://www.cosmo.ru/horoscope/weekly_fun/naskvoz-vas-vizhu-u-kogo-iz-znakov-zodiaka-samaya-silnaya-intuiciya/
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