Астролог назвала самый успешный знак зодиака в 2021 году

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Светлана Шкурупий
Вот и наступил новый 2021 год, который будет проходить под знаком Белого Металлического Быка. Астролог Фаина Щербина рассказала, какому знаку зодиака повезет больше всего в финансовом плане, а кому придется тяжеловато.
каких знаков зодиака ждет успех / фото: Shutterstock / Fotodom
По словам специалиста, в день зимнего солнцестояния, которое произошло на 21 декабря, жители Земли наблюдали Великое соединение Юпитера и Сатурна. Эти планеты вошли в созвездие Водолея, начав новый астрологический период, который и называется эра Водолея. Поэтому не удивительно, что самыми успешными в этом году будут представители именно этого знака зодиака.
Фаина Щербина говорит, что Водолеи очень амбициозны, неординарны, у них всегда много идей и мало времени для их реализации. Но 2021 год подарит представителям этого знака возможность воплотить все свои задумки и планы в жизнь, потому что Юпитер символизирует расширение, в частности экспансию своих идей, а Сатурн — это коробка, с помощью которой можно будет все структурировать и воплотить в реальность.
Также удача будет сопутствовать Весам и Близнецам, главное, быть активными и не упустить шанс на реализацию своих целей. Менее успешными будут представители Овнов, Львов и Стрельцов, а тяжеловато в материальном плане придется Тельцам, Скорпионам и Ракам. По словам астролога, нейтральными в 2021 году будут Козерог, Рыбы и Дева.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что астролог Лариса Гресь рассказала, что для Украины 2021 будет сложным и неустойчивым. В стране будут нарастать политические скандалы, проблемы финансов и ресурсов. Условия жизни будут требовать нового политического поворота, нового курса власти, возможно даже смены власти и реальных проектов.
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