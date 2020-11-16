Вдруг сработает: пять примет и суеверий для привлечения денег

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Светлана Шкурупий
В современном мире роль денег возросла в огромной степени. Все стремятся стать финансово независимы и прибегают к разным способам зарабатывания денег. Неудивительно, что вокруг них с годами появилось множество примет и суеверий.
деньги (фото с открытых источников)
Обращайтесь с деньгами уважительно
Чтобы деньги водились в кошельке, их нужно аккуратно хранить и раскладывать по номиналу, а не распихивать по всем карманам, чтобы они потеряли свой вид. К людям, которые не умеют бережно относиться к деньгам, они не захотят "приходить".
Не жалуйтесь на отсутствие денег
Многие люди часто жалуются на то, что у них нет денег, но подобные недовольства лишь усугубляют ситуацию. Считается, что жалобы по этому поводу и становятся причиной их недостатка. Деньги появляются у тех людей, которые занимаются любимым делом, радуются своим результатам и идут к цели маленькими шагами. Если у вас финансовые трудности, тогда подумайте о том, что у вас есть на данный момент и благодарите за это. В ближайшем будущем ситуация нормализуется.
Разложите деньги по комнатам
Считается, что для привлечения богатства нужно в каждой комнате положить красный конверт с крупной купюрой. Это поможет стабилизировать ваше финансовое состояние. К тому же, отложенная сумма поможет прожить, если будут задержки с зарплатой.
Пересчитывайте наличные почаще
Такой ритуал также помогает привлечь в дом финансовое благополучие. Да, и дело тут вовсе не в магии. Постоянно пересчитывая деньги, вы будете понимать, сколько уже потратили и тем самым контролировать свои расходы, даже если бюджет не ведете.
Не берите и не давайте в долг по вечерам
Существует суеверие, что денежные операции нельзя проводить под покровом ночи, иначе вас могут ждать финансовые трудности. Может это связано с пословицей "Утро вечера мудренее", ведь после сна мы принимаем более здравые решения.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, как быстро накопить деньги.
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