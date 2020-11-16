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Главная Новости Досуг психология Вдруг сработает: пять примет и суеверий для привлечения денег
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Вдруг сработает: пять примет и суеверий для привлечения денег

Говорят, что некоторые приметы действительно работают

сегодня, 13:30
Автор:

Светлана Шкурупий

В современном мире роль денег возросла в огромной степени. Все стремятся стать финансово независимы и прибегают к разным способам зарабатывания денег. Неудивительно, что вокруг них с годами появилось множество примет и суеверий. 

Вдруг сработает: пять примет и суеверий для привлечения денег

деньги (фото с открытых источников)

Обращайтесь с деньгами уважительно

Чтобы деньги водились в кошельке, их нужно аккуратно хранить и раскладывать по номиналу, а не распихивать по всем карманам, чтобы они потеряли свой вид. К людям, которые не умеют бережно относиться к деньгам, они не захотят "приходить".

Не жалуйтесь на отсутствие денег

Многие люди часто жалуются на то, что у них нет денег, но подобные недовольства лишь усугубляют ситуацию. Считается, что жалобы по этому поводу и становятся причиной их недостатка. Деньги появляются у тех людей, которые занимаются любимым делом, радуются своим результатам и идут к цели маленькими шагами. Если у вас финансовые трудности, тогда подумайте о том, что у вас есть на данный момент и благодарите за это. В ближайшем будущем ситуация нормализуется.

Разложите деньги по комнатам

Считается, что для привлечения богатства нужно в каждой комнате положить красный конверт с крупной купюрой. Это поможет стабилизировать ваше финансовое состояние. К тому же, отложенная сумма поможет прожить, если будут задержки с зарплатой. 

Пересчитывайте наличные почаще 

Такой ритуал также помогает привлечь в дом финансовое благополучие. Да, и дело тут вовсе не в магии. Постоянно пересчитывая деньги, вы будете понимать, сколько уже потратили и тем самым контролировать свои расходы, даже если бюджет не ведете. 

Не берите и не давайте в долг по вечерам

Существует суеверие, что денежные операции нельзя проводить под покровом ночи, иначе вас могут ждать финансовые трудности. Может это связано с пословицей "Утро вечера мудренее", ведь после сна мы принимаем более здравые решения.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как быстро накопить деньги.


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Источник: https://www.goodhouse.ru/home/najdi-vremja-dlja-zhizni/vdrug-srabotaet-5-narodnyh-primet-i-sueveriy-dlya-privlecheniya-deneg/?from=main_big
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