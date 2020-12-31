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В чем встречать Новы год-2021 - рекомендации астрологов

Прислушайтесь к советам экспертов, и грядущий год Металлического Быка будет удачным

сегодня, 15:00
Автор:

Дмитрий Симоненко

Вот и настал последний день уходящего года. Уже на пороге год Быка. И конечно, как любое своенравное животное, он хочет, чтобы его встретили подобающе, поэтому важно продумать свой внешний вид и, конечно, наряд. Астрологи дали несколько советом, как лучше всего одеться, чтобы Бык подарил вам расположение в его году. Главный принцип — не раздражайте в новогоднюю ночь животное нарядами кричащих цветов и наличием огромного количества бижутерии. Бык придет в восторг от сдержанной цветовой гаммы, скромности и отсутствия скованности движений.

В чем встречать Новы год-2021 - рекомендации астрологов

Остановимся на цветовой гамме. Итак, чтобы Быку вы пришлись по душе, не надевайте наряды красных, черных цветов, а также расцветки животных. Будьте паиньками — светлая одежда, символизирующая чистоту, Бык оценит и подарит успех и процветание в его году. Кстати, сюда же относятся нюдовые и пастельные оттенки  

Несмотря на то, что Бык не любит вычурность, не стоит пренебрегать небольшим количеством бижутерии и аксессуаров. 

Кстати, астрологи придерживаются того мнения, что, чтобы добиться определенной цели в будущем году, нужно и приодеться в соответствующую цветовую гамму. Те, кто находятся в поисках второй половинки, наденьте белый наряд. Для карьерного роста и финансов встречайте Бычка в серых и серебристых оттенках. 

И напоследок — выбирайте наряды, юбки или платья, немного ниже колена — Бык любит скромность. К тому же он очень свободолюбивое животное, поэтому одежда не должна стеснять ваших движений. 

В чем встречать Новы год-2021 - рекомендации астрологов - фото 2

Не будем забывать и о мужчинах. Символ года Бык дает мужскому полу полную свободу выбора в плане одежды. Для верха пусть будет самая простая повседневная рубашка в синих, серых и постельных оттенках. Кстати, можно позволить себе и принт, с одним "но" — он не должен быть животным. Требования Быка низ  мужского наряда также не распространяются — лучше, чтобы брюки были белыми, но и на черные брюки животное не обидится. Из аксессуаров мужчины могут выделиться металлическими часами, черным галстуком-бабочкой или серебряными запонками. 

В чем встречать Новы год-2021 - рекомендации астрологов - фото 3

Ранее "Комментарии" писали о том, что праздничный стол невозможно представить без оригинальных и необычных закусок, которые подогревают аппетит, подготавливая организм к горячим блюдам. На Новый год можно порадовать гостей и близких закусочным тортом, который удивит своим изысканным вкусом и украсит ваш стол. Что нужно для приготовления?

Кроме того, порталу стало известно о том, как собираются встретить украинские звезды.


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