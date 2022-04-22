Усталость от войны: как избежать эмоционального выгорания

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Светлана Шкурупий
Психологическое
состояние украинцев сейчас очень нестабильное. Война вызывает много стресса,
переживаний и тревоги. Многим людям тяжело справляться с эмоциями, и они
ощущают усталость и выгорание. Как это преодолеть?
Как преодолеть эмоциональное выгорание во время войны (фото из открытых источников)
Психолог
Светлана Ройз отметила, что помочь справиться с эмоциональными проблемами можно
следующим образом:
Воспоминания о мирном
времени
Организм
в состоянии постоянного стресса переживает несколько различных этапов, многие
граждане уже прошли этапы активизации и адаптации. В состоянии сильного стресса
мы не замечаем усталости, потому что основной целью является выживание. У нас пропадает
аппетит, желание спать или что-то делать другое. Но такого допускать не стоит,
потому что это сильно отражается на психике. Эксперт говорит, что профилактикой
эмоционального выгорания являются воспоминания о мирном времени.
Информационный детокс
Не
стоит пересыщать себя информацией, не сидите на новостях 24/7, делайте перерывы
и постарайтесь абстрагироваться от негатива. Поддерживайте что-то хорошее в
себе, чтобы удерживать баланс положительного и отрицательного в жизни.
Культивировать мечты
о будущем
Помните,
что война закончится. Нам следует подумать о том, чем мы будем заниматься и как
жить после победы. Можно даже написать список дел, которые вы хотите воплотить,
когда наступит мирное время.
Напомним,
что психолог Анна Панфилова
рассказала, как нужно правильно разговорить с людьми, которые пострадали от
войны.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что военный
психолог Наталья Шейко поделилась с украинцами советами, которые
помогут сохранить ментальное здоровье.
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