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Усталость от войны: как избежать эмоционального выгорания

Психолог Светлана Ройз поделилась советами, как справиться с ощущением усталости и эмоционального выгорания во время войны

сегодня, 03:25
Автор:

Светлана Шкурупий
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Психологическое состояние украинцев сейчас очень нестабильное. Война вызывает много стресса, переживаний и тревоги. Многим людям тяжело справляться с эмоциями, и они ощущают усталость и выгорание. Как это преодолеть?

Усталость от войны: как избежать эмоционального выгорания

Как преодолеть эмоциональное выгорание во время войны (фото из открытых источников)

Психолог Светлана Ройз отметила, что помочь справиться с эмоциональными проблемами можно следующим образом:

Воспоминания о мирном времени

Организм в состоянии постоянного стресса переживает несколько различных этапов, многие граждане уже прошли этапы активизации и адаптации. В состоянии сильного стресса мы не замечаем усталости, потому что основной целью является выживание. У нас пропадает аппетит, желание спать или что-то делать другое. Но такого допускать не стоит, потому что это сильно отражается на психике. Эксперт говорит, что профилактикой эмоционального выгорания являются воспоминания о мирном времени.

Информационный детокс

Не стоит пересыщать себя информацией, не сидите на новостях 24/7, делайте перерывы и постарайтесь абстрагироваться от негатива. Поддерживайте что-то хорошее в себе, чтобы удерживать баланс положительного и отрицательного в жизни.

Культивировать мечты о будущем

Помните, что война закончится. Нам следует подумать о том, чем мы будем заниматься и как жить после победы. Можно даже написать список дел, которые вы хотите воплотить, когда наступит мирное время.

Напомним, что психолог Анна Панфилова рассказала, как нужно правильно разговорить с людьми, которые пострадали от войны.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что военный психолог Наталья Шейко поделилась с украинцами советами, которые помогут сохранить ментальное здоровье.


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Источник: https://t.me/psy_support/599
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