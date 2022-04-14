В нашей стране продолжается война, от которой уже пострадали множество людей — они потеряли работу, близких, дом. На своей странице в Instagram психолог Анна Панфилова рассказала, как правильно разговаривать с такими людьми, чтобы выразить свою поддержку.

Что не стоит говорить людям, которые пострадали от войны (фото из открытых источников)

Не говорите, что понимаете, что пережил человек

Безусловно, война изменила жизнь всех украинцев, разделив ее на "до" и "после", но каждый несет разные потери и находится в разном состоянии. Фраза, что вы понимаете переживания другого человека может выглядеть лицемерием. Вместо этого можно сказать "То, что тебе пришлось пережить, ужасно. Мне очень жаль, что ты был вынужден пройти через это".

Не игнорируйте тему войны

Нужно принять тот факт, что в нашей стране происходят боевые действия, от которых страдают сотни людей. Замалчивание этой темы, даже если вам будет казаться, что слова излишни, не принесет пользы. Человеку, который пережил ужасное событие, важно, чтобы его опыт признали, чтобы его выслушали и помогли справиться с эмоциями.

Не давайте оценок тому, что человек сделал или не сделал, и тому, что он чувствует

Откажитесь от фразы: "Надо было сразу выехать" или "Радуйся, что ты выжил". Возможно, человек и так корит себя за то, что сделал недостаточно, а такими фразами вы усугубите его моральное состояние.

Не обобщайте – "Всем нам плохо"

Не стоит сравнивать ситуации людей и переключать фокус внимания на себя. Если кто-то решил с вами поделиться историей, то выслушайте его и выразите свою поддержку. Сейчас не тот период, чтобы равняться потерями.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, устали ли украинцы от войны и как чувствуют себя: результаты исследования.

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