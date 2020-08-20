Удачный сентябрь: астролог рассказал, какие знаки зодиака впереди ждет белая полоса

Начало осени может стать отличным стартом в новую жизнь. Для некоторых это будет взлетная полоса, причем белого цвета. Какие знаки зодиака ждут в сентябре удача и перемены к лучшему, рассказал астролог Павел Глоба, пишет slovofraza.

Телец

Гороскоп на сентябрь. Фото: astrologics.ru

Тельцы - именно те счастливчики, кого в сентябре ждут удача за удачей. Они уже давно ждали наступления этого периода и действительного его заслужили. Представители этого знака достойно справились с теми проблемами и неприятностями, которые свалились на них в последнее время в личной жизни и карьере. Теперь можно выдохнуть, насладиться моментом и набраться сил на новые свершения.

Весы

Весам сентябрь подарит ту смелость, которой им давно не хватало. Это идеальный период, чтобы как следует расставить приоритеты. От всего, что вам мешает и не приносит удовольствия, нужно избавиться. В частности, смело вычеркивайте из жизни токсичных людей. Весь негатив нужно оставить в прошлом, чтобы освободить место для чего-то нового и светлого.

Козерог

Козероги в сентябре пройдут некую внутреннюю трансформацию. В этот период нужно будет выйти из зоны комфорта. Необходимо пробовать свои силы в чем-то новом, развиваться, заниматься творчеством. Это откроет для вас в будущем новые перспективы.

Рыбы

В сентябре представителей этого знака зодиака ожидает настоящее счастливое приключение. Жизнь преподнесет очень много поворотов. Некоторые из них будут довольно неожиданными. Но стоит помнить, что за каждым вас будет ждать что-то хорошее: подарок судьбы или новые возможности. Если будете активны и выложитесь на максимум, в сентябре вас ждет головокружительный успех.

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