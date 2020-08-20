kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 20.08.2020

BTC/USD

11772.02

ETH/USD

407.60

LTC/USD

61.97

НБУ 20.08.2020

USD/UAH

27.65

EUR/UAH

32.80

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг психология Удачный сентябрь: астролог рассказал, какие знаки зодиака впереди ждет белая полоса
commentss НОВОСТИ Все новости

Удачный сентябрь: астролог рассказал, какие знаки зодиака впереди ждет белая полоса

Одним в сентябре выпадет шанс наконец-то отдохнуть и набраться сил, другие смогут решить все навалившиеся проблемы

сегодня, 12:35
Автор:

Виолетта Комаровская

Начало осени может стать отличным стартом в новую жизнь. Для некоторых это будет взлетная полоса, причем белого цвета. Какие знаки зодиака ждут в сентябре удача и перемены к лучшему, рассказал астролог Павел Глоба, пишет slovofraza. 

Телец

Удачный сентябрь: астролог рассказал, какие знаки зодиака впереди ждет белая полоса

Гороскоп на сентябрь. Фото: astrologics.ru

Тельцы - именно те счастливчики, кого в сентябре ждут удача за удачей. Они уже давно ждали наступления этого периода и действительного его заслужили. Представители этого знака достойно справились с теми проблемами и неприятностями, которые свалились на них в последнее время в личной жизни и карьере. Теперь можно выдохнуть, насладиться моментом и набраться сил на новые свершения. 

Весы

Весам сентябрь подарит ту смелость, которой им давно не хватало. Это идеальный период, чтобы как следует расставить приоритеты. От всего, что вам мешает и не приносит удовольствия, нужно избавиться. В частности, смело вычеркивайте из жизни токсичных людей. Весь негатив нужно оставить в прошлом, чтобы освободить место для чего-то нового и светлого.  

Козерог

Козероги в сентябре пройдут некую внутреннюю трансформацию. В этот период нужно будет выйти из зоны комфорта. Необходимо пробовать свои силы в чем-то новом, развиваться, заниматься творчеством. Это откроет для вас в будущем новые перспективы. 

Рыбы

В сентябре представителей этого знака зодиака ожидает настоящее счастливое приключение. Жизнь преподнесет очень много поворотов. Некоторые из них будут довольно неожиданными. Но стоит помнить, что за каждым вас будет ждать что-то хорошее: подарок судьбы или новые возможности. Если будете активны и выложитесь на максимум, в сентябре вас ждет головокружительный успех. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, какие знаки зодиака самые ленивые


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!