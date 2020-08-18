Работа подождет: астрологи назвали самые ленивые знаки зодиака

Кого-то периоды тотальной лени и нежелания работать настигают лишь время от времени, а кому-то приходиться иметь с ними дело в течение всей жизни. Астрологи назвали три знака зодиака, кому быть ленивыми суждено от рождения. Среди них оказались Рыбы, Весы и Тельцы, пишет slovofraza.

Рыбы

Лень. Иллюстрация: disgustingmen.com

Пожалуй, именно Рыбам можно смело вручить пальму первенства по лени. Они мечтательные и романтичные, но совсем не умеют пробивать себе путь к успеху. Они гораздо комфортнее себя чувствуют, когда о них заботится кто-то другой. Желаний у Рыбы достаточно много, но исполнять их сами они не спешат. Представители этого знака зодиака предпочитают долго о чем-то мечтать и даже планировать все до мелочей. Затем просто все пускают на самотек, а большинство их желаний так и остаются просто мечтами.

Весы

Весам больше всего мешает то, что они сами очень часто не понимают, чего хотят. Они ничего прямо не требуют от жизни и, соответственно, ничего не получают. Постоянные сомнения заканчиваются тем, что Весы просто опускают руки, ничего не делают и находят себе новый объект желания. Это касается и карьеры и личной жизни. Представители этого знака зодиака никогда не будут делать домашнюю работу, если знают, что ее может выполнить кто-то другой. На своих близких они полагаются, и если нужно принять важное решение.

Телец

Телец замыкает эту тройку зодиакальных ленивцев. Представители этого знака очень любят комфорт и уют в жизни. А еще стабильность. Именно этот страх перемен очень часто заставляет Тельцов бездействовать и отдаваться во власть лени. Они обычно концентрируются на одной задачи и упорно ее достигают. Все остальное просто пускают на самотек. Выполнять работу по дому - для Тельца настоящее испытание. Он сделает все, чтобы отложить как можно на дольше этот момент. Или же найдет того, кто сделает все за него.

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