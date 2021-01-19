Иметь дело с умными людьми всегда приятно. Астрологи назвали знаки Зодиака, которые обладают самым высоким IQ. Давайте скорее узнаем, кто в списке этих счастливчиков. Об этом пишет elle.

Три знака зодиака, у которых высокий IQ. Фото: unsplash

Водолей

Водолеи могут показаться очень спокойными и застенчивыми, но в них скрывается большой потенциал и есть немало козырей в кармане. С рождения этот знак наделен высоким IQ, но Водолеи не привыкли этим хвастаться. Люди, рожденные под этим знаком, легко и быстро добиваются успеха в карьере.

Лев

Львы являются трудоголиками, поэтому они всегда ищут новые возможности и постоянно пытаются расширить свой кругозор. Несмотря на свой природный ум, этот знак любит терзать себя сомнениями и поддавать сомнению очевидные факты. Они не пожалеют времени на то, чтобы несколько раз проверить все факты и убедиться в правдивости и подлинности информации.

Скорпион

Этот знак Зодиака порой может быть слишком высокомерным, потому что он не упустит возможности лишний раз похвастаться уровнем своего IQ. Это касается не только работы, но даже посиделок с друзьями. Из-за этого порой у них возникают конфликты и сложности, поэтому Скорпионам следовало бы научиться быть немного сдержанней и скромнее.

Как сообщало издание "Комментарии", прогноз астролога на следующий месяц. Украинская астролог Марина Скади на своей странице в социальных сетях дала прогноз, чего стоит ожидать с 19 января – 18 февраля. По ее словам, Солнце будет находиться в знаке Водолея – это означает, что в этот период будут преобладать стремление к равенству, независимости, освобождению от оков, ухода от влияния чужого мнения.



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