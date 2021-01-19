Язык
Coinspot 19.01.2021
BTC/USD
36416.17
ETH/USD
1378.79
LTC/USD
157.69
НБУ 19.01.2021
USD/UAH
28.35
EUR/UAH
34.37
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Любовь Блажко
Иметь дело с умными людьми всегда приятно. Астрологи назвали знаки Зодиака, которые обладают самым высоким IQ. Давайте скорее узнаем, кто в списке этих счастливчиков. Об этом пишет elle.
Три знака зодиака, у которых высокий IQ. Фото: unsplash
Водолей
Водолеи могут показаться очень спокойными и застенчивыми, но в них скрывается большой потенциал и есть немало козырей в кармане. С рождения этот знак наделен высоким IQ, но Водолеи не привыкли этим хвастаться. Люди, рожденные под этим знаком, легко и быстро добиваются успеха в карьере.
Лев
Львы являются трудоголиками, поэтому они всегда ищут новые возможности и постоянно пытаются расширить свой кругозор. Несмотря на свой природный ум, этот знак любит терзать себя сомнениями и поддавать сомнению очевидные факты. Они не пожалеют времени на то, чтобы несколько раз проверить все факты и убедиться в правдивости и подлинности информации.
Скорпион
Этот знак Зодиака порой может быть слишком высокомерным, потому что он не упустит возможности лишний раз похвастаться уровнем своего IQ. Это касается не только работы, но даже посиделок с друзьями. Из-за этого порой у них возникают конфликты и сложности, поэтому Скорпионам следовало бы научиться быть немного сдержанней и скромнее.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости