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Прогноз астролога на следующий месяц: к чему нужно быть готовым

По словам астролога, пришло время реализовать мечты

сегодня, 15:06
Автор:

Любовь Блажко

Украинская астролог Марина Скади на своей странице в социальных сетях дала прогноз, чего стоит ожидать с 19 января – 18 февраля. По ее словам, Солнце будет находиться в знаке Водолея – это означает, что в этот период будут преобладать стремление к равенству, независимости, освобождению от оков, ухода от влияния чужого мнения.

Прогноз астролога на следующий месяц: к чему нужно быть готовым

Прогноз астролога. Фото: pixabay

Астролог объясняет, что главным принципом Водолея является преодоление всех препятствий и начало чего-то нового. Девиз этого знака – "Я свободен!", "Все свободны". 

Кроме того, Марина посоветовала сохранять осторожность в исполнении креативных и нестандартных идей. В этот период не стоит забывать, что к любому вопросу нужно подходить с максимальной осторожностью. 

"В период активных энергий Водолея в один момент можно произвести радикальные перемены в жизни. В период движения Солнца по знаку Водолея каждый способен пробудить в себе гения", – сказала астролог.
Водолей также является знаком воздушной стихии, он способствует тому, чтобы люди достигали поставленных целей. Несмотря на это, Сатурн и напряженный аспект с Ураном дает глобальную политическую нестабильность. 

В этот отрезок времени крайне важна ментальная энергия, а не психическая. Если вы будете оказывать давление на окружающих, то это может вызвать протест с их стороны. 

Специалист подчеркнула, что движение Солнца по Водолею – самое оптимальное время для укрепления дружественных связей. 

Не исключено, что резко может появиться интерес к техническим наукам. Например, авиационная и космическая техника, электроника, кибернетика. А еще – к астрологии. 


Как сообщало издание "Комментарии", любовный гороскоп для всех знаков Зодиака на январь. Таролог и прогнозист Ольга Соломка дала любовный прогноз на картах Таро для всех знаков Зодиака на первый месяц года.


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Источник: https://www.facebook.com/MarinaSokolovaAstrolog/posts/779959359266526
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