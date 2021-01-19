Прогноз астролога на следующий месяц: к чему нужно быть готовым

Украинская астролог Марина Скади на своей странице в социальных сетях дала прогноз, чего стоит ожидать с 19 января – 18 февраля. По ее словам, Солнце будет находиться в знаке Водолея – это означает, что в этот период будут преобладать стремление к равенству, независимости, освобождению от оков, ухода от влияния чужого мнения.

Прогноз астролога. Фото: pixabay

Астролог объясняет, что главным принципом Водолея является преодоление всех препятствий и начало чего-то нового. Девиз этого знака – "Я свободен!", "Все свободны".

Кроме того, Марина посоветовала сохранять осторожность в исполнении креативных и нестандартных идей. В этот период не стоит забывать, что к любому вопросу нужно подходить с максимальной осторожностью.

"В период активных энергий Водолея в один момент можно произвести радикальные перемены в жизни. В период движения Солнца по знаку Водолея каждый способен пробудить в себе гения", – сказала астролог.

Водолей также является знаком воздушной стихии, он способствует тому, чтобы люди достигали поставленных целей. Несмотря на это, Сатурн и напряженный аспект с Ураном дает глобальную политическую нестабильность.

В этот отрезок времени крайне важна ментальная энергия, а не психическая. Если вы будете оказывать давление на окружающих, то это может вызвать протест с их стороны.

Специалист подчеркнула, что движение Солнца по Водолею – самое оптимальное время для укрепления дружественных связей.

Не исключено, что резко может появиться интерес к техническим наукам. Например, авиационная и космическая техника, электроника, кибернетика. А еще – к астрологии.





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