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Три качества действительно умной женщины

Действительно умная женщина читает много научной литературы, интересуется новой литературой и готова порассуждать на серьезные темы

сегодня, 05:11
Автор:

Ольга Чародий

В женщине заложено много того, что трудно дается мужчинам — например, их природная интуиция. В сочетании с интеллектом  — рождает идеальную женщину. Как ее распознать?

Три качества действительно умной женщины

Девушка (фото из открытых источников)

Умение рассуждать. Многие женщины склонны к спокойному принятию многих важных решений, а также обдумывание своих поступков. Вопреки распространенным стереотипам, импульсивность — это, скорее, о мужчинах. Спокойствие в женщине выдает ее высокий интеллект, пишет nicstyle.

Любознательность. Женщины от природы любознательны. И если развивать эту любознательность постоянно, можно выработать высокий интеллект и начитанность. Действительно умная женщина читает много научной  и познавательной литературы, интересуется новостями и готова порассуждать на серьезные темы.

Стремление к развитию. Умная женщина постоянно стремится к развитию. Несмотря на свой высокий IQ, она пытается найти людей, от которых будет получать еще больше полезной информации и сможет вести долгие, интеллектуальные беседы.

Как сообщали ранее многие женщины разучились ценить себя, перестали относиться к себе с уважением, заботой и любовью. Если же женщина не научится любить и принимать себя, то не сможет привлечь в свою жизнь достойного мужчину. Что же необходимо запомнить? Не нужно идти на поводу у общественного мнения.

Женщина должна прислушиваться только к своим чувствам и следовать собственным желаниям, невзирая на стереотипы и осуждения. Никто не должен указывать вам, что делать и как жить.  Цените свой труд. Вы не должны работать за копейки, сверхурочно или без продвижения по карьерной лестнице. Просто потому, что это несправедливо.




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Источник: https://nicstyle.ru/
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