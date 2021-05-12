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Какие вещи должна ценить в себе каждая современная женщина

Психологи рассказали, какие пять вещей должна ценить в себе каждая современная женщина

сегодня, 22:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Многие женщины разучились ценить себя, перестали относиться к себе с уважением, заботой и любовью. Но если женщина не научится любить и принимать себя, то не сможет привлечь в свою жизнь достойного мужчину. Что нужно запомнить?

Какие вещи должна ценить в себе каждая современная женщина

Что должна ценить в себе каждая женщина (фото из открытых источников)

Цените свое мнение

Не нужно идти на поводу у общественного мнения. Женщина должна прислушиваться только к своим чувствам и следовать своим желаниям, невзирая на стереотипы и осуждения. Никто не должен указывать вам, что делать и как жить. 

Цените свой труд

Вы не должны работать за копейки, сверхурочно или без продвижения по карьерной лестнице. Просто потому, что это несправедливо. Если вам отказывают повышать зарплату или начислять какие-то бонусы, несмотря на то, что вы полностью справляетесь со своими обязанностями, тогда ищите место, где ваши заслуги по-настоящему оценят.

Цените свои несовершенства

Каждой женщине нужно научиться принимать себя, например, своим широкие бедра. Вы не задумывались, возможно именно они и заставляют мужчин восхищенно оборачиваться вам вслед? Начните наконец любоваться собой в зеркале!

Цените свое время

Дорожите своим временем и не тратьте его на "пустых" людей, которые не привносят в вашу жизнь ничего нового и полезного. А еще не забывайте уделять время себе — на моральное и физическое здоровье!

Цените свои желания

Цените то, что имеете, но всегда вдохновляйтесь лучшим. Позволяйте себе мечтать, ставьте цели и с каждым днем уверенно идите к ним. Позволяйте себе хотеть и получать.

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Источник: https://7sisters.ru/seks-i-otnosheniya/125076-5-veshhej-kotorye-dolzhna-cenit-v-sebe-kazhdaja-sovremennaja-zhenshhina.html
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