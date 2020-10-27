Топ-3 самых верных знака зодиака

Похвастаться верностью своей второй половинке, способны далеко не все. Для некоторых она может стать тяжелой ношей. Но есть и те, кто способен на настоящую непоколебимую преданность. Воспитать это качество в себе им помогла сама природа. Среди таких знаков зодиака, по мнению астрологов, оказались Водолей, Козерог и Телец, пишет instyle.ru.

Самые верные знаки зодиака. Фото: goodfon.ru

Водолей

Водолеи будут верными лишь тогда, когда почувствуют, что им это действительно нужно. Любви и страсти для этого будет маловато. Водолеи должны созреть для серьезных отношений. Поспособствует этому поведение партнера. Представителям этого знака зодиака необходимо чувствовать, что их по-настоящему ценят и любят. Только в таком случае их преданность буде непоколебимой.

Козерог

Козероги, как правило, — очень надежные люди. Если они уже поклялись в верности и вечной любви, то сделают все, чтобы сдержать свое слово. Для них важно существовать в комфортных условиях — без конфликтов и выяснения отношений. Рисковать всем этим ради сомнительного удовольствия на одну ночь — это точно не про Козерогов. Есть только одно исключение. Если вы измените Козерогу, он сделает в ответ то же самое.

Телец

Рейтинг самых верных знаков зодиака по праву возглавляют Тельцы. Они ценят стабильность во всем. Причем, это одновременно и физическая и психологическая потребность. Поэтому выбирая себе партнера, они будут преданны ему до конца. Они даже готовы закрывать на многое глаза, лишь бы не разрушить отношения. Простить Тельцы не смогут только одно — измену и предательство с вашей стороны. В таком случае шансы возобновить отношения будут равны практически нолю.

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