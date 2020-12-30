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Главная Новости Досуг психология Точно сбудется: как правильно загадывать желание в новогоднюю ночь
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Точно сбудется: как правильно загадывать желание в новогоднюю ночь

Чтобы задуманное сбылось, важно делать это правильно

сегодня, 21:22
Автор:

Любовь Блажко

Все мы знаем, что в новогоднюю ночь принято загадывать желания. Оказывается, не все так просто: сделать это нужно правильно, чтобы оно осуществилось. Психотерапевт Ирина Маноха рассказала, о чем следует знать, прежде чем просить желаемое у Нового года. Об этом пишет Сегодня.

Точно сбудется: как правильно загадывать желание в новогоднюю ночь

Как правильно загадывать желание в новогоднюю ночь. Фото: segodnya.ua

Согласно словам специалиста, чем больше человек мечтает, тем больше его картинка визуализируется. Здесь важно понимать, что чем четче вы будете знать, чего именно хотите, тем проще вы сможете это получить. 

Есть такой популярный ритуал, когда мы пишем желание на бумаге, затем поджигаем его и бросаем в бокал с игристым напитком, чтобы выпить. Эксперт говорит, что такое действие может привлечь позитивную энергетику. 

Также Ирина отмечает, что если вы хотите счастья и достатка, то нужно четко представлять, что делает вас счастливым. К примеру, "Я хочу найти свою вторую половинку/выйти замуж/жениться". 

Только с таким подходом вы будете понимать, какая мечта у вас есть, и каждый день будете двигаться к ее осуществлению. 

"Если это касается нового авто, то недостаточно только откладывать определенные суммы, следует узнавать как можно больше информации о нем", — сказала Ирина. 

Что может помешать: 

Препятствием на пути к осуществлению желаемого может стать обида на кого-то, поэтому важно научиться прощать. 

Обида затмевает позитивную энергию, которая вам так необходима. У людей, которые постоянно пребывают в плохом настроении, мечты исполняются крайне редко, говорит эксперт.  

Ранее издание "Комментарии" сообщало, вещи, которые нужно выбросить перед Новым годом. Перед Новым годом стоит выбросить ненужные вещи, чтобы очистить пространство для новых эмоций и событий в жизни. Эзотерики и психологи советуют выделить день для генеральной уборки, чтобы как следует подготовиться к встрече Нового года. 


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Источник: https://lifestyle.segodnya.ua/lifestyle/psychology/kak-pravilno-zagadat-zhelanie-na-novyy-god-chtoby-ono-sbylos-sovety-psihologov-1201848.html
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