Чтобы в дом вошло счастье: вещи, которые нужно выбросить перед Новым годом

Перед Новым годом стоит выбросить ненужные вещи, чтобы очистить пространство для новых эмоций и событий в жизни. Эзотерики и психологи советуют выделить день для генеральной уборки, чтобы как следует подготовиться к встрече Нового года.

Вещи, которые нужно выбросить перед Новым годом. Фото: unsplash

Старые документы, чеки, квитанции

Конечно же, кроме тех случаев, когда чеки нужно хранить определенный период времени. Согласно словам экспертов, нужные бумаги сдерживают финансовый поток.

Черновики

Все, что нужно – оставить, а остальные старые рисунки или схемы лучше выбросить.

Одежду, которая вам не нравится

В Новый год нужно забирать только нужное. Одежда, которая попросту занимает место в вашем шкафу, точно не понадобится вам в Новом году. А чтобы это было сделать еще легче, можно отдать свои старые вещи на благотворительность.

Испорченная посуда

Надбитые тарелки и чашки — источник негатива и приманка для проблем. От таких вещей лучше скорее избавляться, чтобы в доме поселилось изобилие.

Косметика, которой вы не пользуетесь

Все, чем вы не пользуетесь на протяжении длительного времени, желательно тоже выбросить.

Сломанные вещи

Если матрас для плавания с огромной дыркой, то зачем он вам? Или, например, магнитик, у которого давно откололся край – он точно не станет лучшим украшением на вашем холодильнике.

Вещи, с которыми у вас связаны плохие воспоминания

Вещи, которые есть в вашем доме, должны приносить радость, а не грустные мысли. Поэтому лучше выбросить или продать то, что заставляет вас часто думать о прошлом.

Просроченные лекарства

Состояние аптечки – это сфера здоровья. Когда все ее компоненты в полном порядке, то это хорошо отражается на вашем самочувствии.

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