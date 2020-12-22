Чтобы в дом вошло счастье: вещи, которые нужно выбросить перед Новым годом

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Любовь Блажко
Перед Новым годом стоит выбросить ненужные вещи, чтобы очистить пространство для новых эмоций и событий в жизни. Эзотерики и психологи советуют выделить день для генеральной уборки, чтобы как следует подготовиться к встрече Нового года.
Вещи, которые нужно выбросить перед Новым годом. Фото: unsplash
Старые документы, чеки, квитанции
Конечно же, кроме тех случаев, когда чеки нужно хранить определенный период времени. Согласно словам экспертов, нужные бумаги сдерживают финансовый поток.
Черновики
Все, что нужно – оставить, а остальные старые рисунки или схемы лучше выбросить.
Одежду, которая вам не нравится
В Новый год нужно забирать только нужное. Одежда, которая попросту занимает место в вашем шкафу, точно не понадобится вам в Новом году. А чтобы это было сделать еще легче, можно отдать свои старые вещи на благотворительность.
Испорченная посуда
Надбитые тарелки и чашки — источник негатива и приманка для проблем. От таких вещей лучше скорее избавляться, чтобы в доме поселилось изобилие.
Косметика, которой вы не пользуетесь
Все, чем вы не пользуетесь на протяжении длительного времени, желательно тоже выбросить.
Сломанные вещи
Если матрас для плавания с огромной дыркой, то зачем он вам? Или, например, магнитик, у которого давно откололся край – он точно не станет лучшим украшением на вашем холодильнике.
Вещи, с которыми у вас связаны плохие воспоминания
Вещи, которые есть в вашем доме, должны приносить радость, а не грустные мысли. Поэтому лучше выбросить или продать то, что заставляет вас часто думать о прошлом.
Просроченные лекарства
Состояние аптечки – это сфера здоровья. Когда все ее компоненты в полном порядке, то это хорошо отражается на вашем самочувствии.
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