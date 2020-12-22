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Чтобы в дом вошло счастье: вещи, которые нужно выбросить перед Новым годом

Накануне Нового года следует очистить дом от ряда вещей, которые попросту могут помешать вашему счастью в следующие 365 дней 2021 года

сегодня, 22:09
Автор:

Любовь Блажко

Перед Новым годом стоит выбросить ненужные вещи, чтобы очистить пространство для новых эмоций и событий в жизни. Эзотерики и психологи советуют выделить день для генеральной уборки, чтобы как следует подготовиться к встрече Нового года. 

Чтобы в дом вошло счастье: вещи, которые нужно выбросить перед Новым годом

Вещи, которые нужно выбросить перед Новым годом. Фото: unsplash

Старые документы, чеки, квитанции

Конечно же, кроме тех случаев, когда чеки нужно хранить определенный период времени. Согласно словам экспертов, нужные бумаги сдерживают финансовый поток. 

Черновики

Все, что нужно – оставить, а остальные старые рисунки или схемы лучше выбросить. 

Одежду, которая вам не нравится

В Новый год нужно забирать только нужное. Одежда, которая попросту занимает место в вашем шкафу, точно не понадобится вам в Новом году. А чтобы это было сделать еще легче, можно отдать свои старые вещи на благотворительность. 

Испорченная посуда

Надбитые тарелки и чашки — источник негатива и приманка для проблем. От таких вещей лучше скорее избавляться, чтобы в доме поселилось изобилие. 

Косметика, которой вы не пользуетесь

Все, чем вы не пользуетесь на протяжении длительного времени, желательно тоже выбросить. 

Сломанные вещи

Если матрас для плавания с огромной дыркой, то зачем он вам? Или, например, магнитик, у которого давно откололся край – он точно не станет лучшим украшением на вашем холодильнике. 

Вещи, с которыми у вас связаны плохие воспоминания

Вещи, которые есть в вашем доме, должны приносить радость, а не грустные мысли. Поэтому лучше выбросить или продать то, что заставляет вас часто думать о прошлом. 

Просроченные лекарства

Состояние аптечки – это сфера здоровья. Когда все ее компоненты в полном порядке, то это хорошо отражается на вашем самочувствии. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что делать, если все валится из рук. Эксперт по питанию с 10-летним стажем Надежда Андреева разбирается не только в том, почему не стоит забывать о травах и специях зимой. Она также рассказала, что делать, если пропало вдохновение и все планы рушатся снова и снова. 


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Источник: https://ukr.media/esoterics/381819/
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