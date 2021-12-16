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Тигр не одобрит: какие подарки нельзя дарить на Новый год 2022

Какие подарки не стоит дарить на Новый год 2022, чтобы не разгневать Черного Водяного Тигра

сегодня, 14:10
Автор:

Светлана Шкурупий
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Близится Новый год и уже пора подумать о подарках своим родным, близким и друзьям. Но сначала стоит ознакомиться со списком презентов, которые под елку лучше не класть, дабы не разгневать Черного Водяного Тигра.

Тигр не одобрит: какие подарки нельзя дарить на Новый год 2022

Какие подарки нельзя дарить на Новый год 2022 (фото из открытых источников)

Есть выражение: "главное не подарок, а внимание" и это отчасти так. Но правильные подарки способны принести радость, финансовый успех и любовь в новом году.  Учитывая, что 2022 год пройдет под символом Черного Водяного Тигра, стоит позаботиться о том, чтобы подарок был золотистого, черного, белого, зеленого или голубого цвета, или же оберните его в подарочную бумагу таких оттенков. 

Но есть вещи, которые лучше не класть под елку в этом году. В первую очередь это касается подарков с химическими запахами. Тигр относится к семейству кошачьих, поэтому весьма чувствительный к ароматам и негативно относится к парфюмерии. 

А еще новый символ года не любит купаться, поэтому откажитесь от наборов, где есть ванные принадлежности и другие вещи, которые связаны с водными процедурами. 

Также Тигр осуждает людей, которые подвержены вредным привычкам. Поэтому подарки не должны содержать бокалы, стопки, графины и алкогольную (сигаретную) продукцию.

Если вы решите преподнести подарок из "запретного списка", то хозяин года может на вас обидеться, поэтому подходите сознательно к выбору презентов.

Напомним, что Год Тигра-2022 станет судьбоносным для некоторых знаков Зодиака. Они могут встретить свою вторую половину с мая по ноябрь следующего года.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, во сколько украинцам обойдется новогодний стол-2022.

Читайте также, что нельзя вешать на новогоднюю елку в год Тигра.


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Источник: https://www.wday.ru/astrology/prinesut-udachu-pravilnye-podarki-v-god-vodyanogo-tigra-2022/
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