Тигр не одобрит: какие подарки нельзя дарить на Новый год 2022

Близится Новый год и уже пора подумать о подарках своим родным, близким и друзьям. Но сначала стоит ознакомиться со списком презентов, которые под елку лучше не класть, дабы не разгневать Черного Водяного Тигра.

Какие подарки нельзя дарить на Новый год 2022 (фото из открытых источников)

Есть выражение: "главное не подарок, а внимание" и это отчасти так. Но правильные подарки способны принести радость, финансовый успех и любовь в новом году. Учитывая, что 2022 год пройдет под символом Черного Водяного Тигра, стоит позаботиться о том, чтобы подарок был золотистого, черного, белого, зеленого или голубого цвета, или же оберните его в подарочную бумагу таких оттенков.

Но есть вещи, которые лучше не класть под елку в этом году. В первую очередь это касается подарков с химическими запахами. Тигр относится к семейству кошачьих, поэтому весьма чувствительный к ароматам и негативно относится к парфюмерии.

А еще новый символ года не любит купаться, поэтому откажитесь от наборов, где есть ванные принадлежности и другие вещи, которые связаны с водными процедурами.

Также Тигр осуждает людей, которые подвержены вредным привычкам. Поэтому подарки не должны содержать бокалы, стопки, графины и алкогольную (сигаретную) продукцию.

Если вы решите преподнести подарок из "запретного списка", то хозяин года может на вас обидеться, поэтому подходите сознательно к выбору презентов.

Напомним, что Год Тигра-2022 станет судьбоносным для некоторых знаков Зодиака. Они могут встретить свою вторую половину с мая по ноябрь следующего года.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, во сколько украинцам обойдется новогодний стол-2022.

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