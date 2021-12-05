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Не разгневайте Тигра: что нельзя вешать на новогоднюю елку

Эксперты рассказали, какие игрушки не стоит вешать на новогоднюю елку, чтобы не разгневать Тигра

сегодня, 15:20
Автор:

Светлана Шкурупий
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Не за горами 2022 год, который пройдет под знаком Черного Водяного Тигра. И чтобы задобрить новый символ года, нужно правильно подготовиться к его встрече. Эксперты рассказали, какие игрушки лучше не вешать на новогоднюю елку.

Не разгневайте Тигра: что нельзя вешать на новогоднюю елку

Что нельзя вешать на елку в 2022 году (фото из открытых источников)

Чтобы не разгневать Тигра, постарайтесь в этом году обойтись без яркой мишуры, в частности пушистых "дождиков" на новогоднем деревце. Мудрому и интеллигентному Тигру такие украшения могут показаться безвкусицей. 

Также эксперты советуют придерживаться одного стиля во время украшения елки, то есть, не смешивайте советские стеклянные игрушки, самодельные побрякушки и современные шарики или снежинки. Такое разнообразие может разгневать новый символ года. 

Еще стоит отказаться от игрушек красного и желтого цвета, поскольку они больше олицетворяют стихию Огня, которая противоположна будущему знаку. Такие украшения не задобрят Синего Водяного Тигра. 

Кроме того, не вешайте на новогоднюю елку игрушки в форме других символов, например, крысы или свиньи и прочих знаков китайского гороскопа. Тигр — гордое животное и не потерпит соперничества. А вот фигурки животных из семейства кошачьих на деревце будут уместны. 

Напомним, в Украине уже открываются елочные базары. В среднем стоимость новогодней красавицы будет составлять от 100 до 200 гривен за 1 м.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что близится один из самых долгожданных и волшебных праздников — Новый год, поэтому пора подумать о подарках, а также составить приблизительное меню. Если вы хотите сэкономить на праздничном столе, тогда воспользуйтесь следующими советами.


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Источник: https://www.unian.net/lite/astrology/chto-nelzya-veshat-na-elku-v-god-tigra-2022-chtoby-ne-razgnevat-tigra-11630512.html
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