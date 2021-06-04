Темная сторона: астрологи назвали несколько бессердечных знаков зодиака

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Ольга Чародий
Некоторые люди с завидной скоростью готовы закрыть двери
перед носом "лишнего" человека. Астрологи рассказали, кто из знаков
Зодиака наиболее бессердечный и легко вычеркнет вас из своей жизни.
Гороскоп (фото из открытых источников)
Черствые знаки Зодиака, помимо прочего, могут сильно
испортить жизнь. Они, в принципе, никогда не принимают во внимание чувства и
переживания окружающих, пишет timesofindia. Поберегите свою нервную систему.
Девы
Дева отличается наибольшей самодостаточностью среди других
представителей зодиакального круга. По этой причине и отношения Дева
выстраивает с позиции силы, всегда выставляя свои условия. Их нарушение
воспринимаются знаком как личное оскорбление. Почти всех представителей этого
знака предпочитают держать на расстоянии вытянутой руки.
Близнецы
Близнецы могут многим показаться открытыми и искренними людьми,
однако это всего лишь картинка. Из-за своей поверхностности и непостоянства
представители этого знака почти не обращают внимания на чужие проблемы или
желания. Высокомерие, свойственная Близнецам, просто не позволяет им видеть
людей вокруг себя.
Водолеи
Они редко задумываются о том, что кому-то их поведение или слова могут показаться слишком грубыми и оскорбительными. Кроме того, они слишком зациклены на своих проблемах, чтобы помогать окружающим.
Как сообщали ранее гороскоп на сегодня советует воздержаться от крупных трат. Возможны досадные недоразумения с близкими людьми. Отложите принятие важных решений – не исключено, что постороннее влияние или субъективная оценка положения только осложнят ситуацию. Велика вероятность скорых перемен в служебном или общественном положении. Следует задуматься о собственном здоровье.
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