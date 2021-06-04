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Темная сторона: астрологи назвали несколько бессердечных знаков зодиака

Жестокие знаки Зодиака, помимо прочего, могут сильно испортить жизнь

сегодня, 19:01
Автор:

Ольга Чародий

Некоторые люди с завидной скоростью готовы закрыть двери перед носом "лишнего" человека. Астрологи рассказали, кто из знаков Зодиака наиболее бессердечный и легко вычеркнет вас из своей жизни.

Темная сторона: астрологи назвали несколько бессердечных знаков зодиака

Гороскоп (фото из открытых источников)

Черствые знаки Зодиака, помимо прочего, могут сильно испортить жизнь. Они, в принципе, никогда не принимают во внимание чувства и переживания окружающих, пишет timesofindia. Поберегите свою нервную систему.

Девы

Дева отличается наибольшей самодостаточностью среди других представителей зодиакального круга. По этой причине и отношения Дева выстраивает с позиции силы, всегда выставляя свои условия. Их нарушение воспринимаются знаком как личное оскорбление. Почти всех представителей этого знака предпочитают держать на расстоянии вытянутой руки.

Близнецы

Близнецы могут многим показаться открытыми и искренними людьми, однако это всего лишь картинка. Из-за своей поверхностности и непостоянства представители этого знака почти не обращают внимания на чужие проблемы или желания. Высокомерие, свойственная Близнецам, просто не позволяет им видеть людей вокруг себя.

Водолеи

Они редко задумываются о том, что кому-то их поведение или слова могут показаться слишком грубыми и оскорбительными. Кроме того, они слишком зациклены на своих проблемах, чтобы помогать окружающим.

Как сообщали ранее гороскоп на сегодня советует воздержаться от крупных трат. Возможны досадные недоразумения с близкими людьми. Отложите принятие важных решений – не исключено, что постороннее влияние или субъективная оценка положения только осложнят ситуацию. Велика вероятность скорых перемен в служебном или общественном положении. Следует задуматься о собственном здоровье.


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Источник: https://maximum.fm/
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