Гороскоп на пятницу, 4 июня, для каждого знака Зодиака

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МЕНЮ
Ольга Чародий
Овен
Гороскоп (фото из открытых источников)
Овнам гороскоп на сегодня советует воздержаться от крупных трат. Возможны
досадные недоразумения с близкими людьми. Отложите принятие важных решений – не
исключено, что постороннее влияние или субъективная оценка положения только
осложнят ситуацию.
Телец
Сегодня у Тельцов все проблемы будут связаны с финансовыми затратами или
поступлениями. Велика вероятность скорых перемен в служебном или общественном
положении. Следует задуматься о собственном здоровье.
Близнецы
Ваш жизненный потенциал будет находиться сегодня на высоте, однако избыток
внутренней энергии может привести к ухудшению отношений с одним из коллег.
Скорее всего ваша кажущаяся мягкость, аура грусти и меланхолии спровоцируют
стремление партнера или начальника взвалить на вас дополнительные обязанности.
Не исключено, что вам придется с головой окунуться в дела, требующие
немедленного разрешения.
Рак
Велика вероятность встречи со старым другом. Общение с противоположным
полом подействует на вас благотворно. Не исключено, что у вас появится влиятельный
покровитель.
Лев
Не исключено, что сегодня вам удастся реализовать намеченные на день планы,
однако велика вероятность конфликтных ситуаций с партнерами или начальством, в
результате которых вы можете пострадать. Проявляйте осмотрительность: сплетни и
злые языки постараются вам навредить.
Дева
Посвятите день индивидуальному творчеству, домашним делам. Возможны
некоторые изменения в личной жизни одиноких Дев. Им придется сделать выбор
между любовной страстью и своим положением в обществе.
Весы
Благоприятный день для духовного совершенствования. Возможно, ваша
увлеченность и стремление к материальному благополучию закрыли от вас истинное
положение дел или оттолкнули от вас некоторых знакомых.
Скорпион
Ни в коем случае не бросайте начатое дело и не отступайте назад. Упорное,
целенаправленное движение вперед принесет удачу. Избегайте шумных компаний:
сегодня нельзя поддаваться чужому влиянию.
Стрелец
Критический день. Возможность решения в этот день каких-либо проблем крайне
мала. Рассеянность, поверхностность суждений, некоторое легкомыслие в общении
может уронить ваш авторитет в глазах окружающих.
Козерог
Неблагоприятный день. Опасны физические перегрузки, напряженный умственный
труд. Будьте осторожны, не поддавайтесь на авантюры в сфере профессиональной деятельности.
Противопоказаны любые коммерческие операции, связанные с риском: вы потеряете
больше, чем приобретете.
Водолей
Ваши авторитет и репутация могут подвергнуться неожиданным нападкам.
Проявите характерную для вас сдержанность – постарайтесь не сорваться и не
воспринимать критические замечания в свой адрес слишком болезненно
Рыбы
Достаточно удачное время для деловых операций, хотя значительных финансовых
прибылей ожидать не приходится. Вероятно, в служебном положении могут произойти
благоприятные перемены или появление новых людей позволит участвовать в новых
проектах.
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