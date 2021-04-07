Тельцы - известные тираны, Раки - преступники и другие факты о каждом знаке Зодиака

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Ольга Чародий
Овен
Неочевидные факты (фото из открытых источников)
Этот знак зодиака
склон к травмам и несчастным случаям, поэтому его представителям всегда стоит быть настороже. Если кто-то из ваших друзей время от времени травмируется, то, скорее
всего, это может быть Овен.
Телец
Большинство всемирно известных тиранов, такие как, например, Саддам Хусейн, и Адольф Гитлер — Тельцы. Так что Тельцы, а точнее некоторые из них, могут представлять опасность мирового масштаба.
Близнецы
Среди Близнецов немало выдающихся политиков и чиновников. Например, Джон Ф. Кеннеди, Дональд Трамп и многие другие были рождены именно под этим знаком.
Рак
Большинство известных преступников – это Раки. Кроме того, они
могут быть психически нестабильными и взрываться по
пустякам.
Лев
Львы — явные и яркие лидеры. А еще среди успешных спортсменов (как мужчин, так и женщин) во всем мире больше всего именно представителей этого знака.
Дева
Девы немного инфантильный знак, они подвержены стрессам и депрессиям. Когда дела у них не складываются, то пиши пропало. Зачастую, чтобы впасть в уныние, Девам и реальные проблемы не нужны.
Весы
Весы — самый верный и преданный партнер из всех знаков. Они очень милы, очаровательны, романтичны и человечны. Лапочки, короче.
Скорпион
Большинство
лидеров на нашей планете – это Скорпионы.
Они смелые, решительные, храбрые, но в
то же время очень скрытные, что делает их загадочно притягательными.
Стрелец
Эти люди совсем не отличаются особой лояльностью в
отношениях. Так что, если вы решили встречаться со стрельцом, то имейте это
ввиду. Но в то же время они ребята рисковые и готовые принять любой вызов.
Козерог
Достаточно интересный факт: Козероги – реальные Казановы. Они верят в полигамию и хотят, чтобы их любили разные партнеры, но своим партнерам так думать даже не позволяют. Двойные стандарты.
Водолей
Достаточно большой процент миллиардеров – это Водолеи. Представляете? Так что открываем записные книжки, смотрим, кто там из знакомых Водолей и держимся рядом.
Напомним, мы ранее сообщали о гороскопе для всех знаков Зодиака на 6 апреля.
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