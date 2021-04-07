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Тельцы - известные тираны, Раки - преступники и другие факты о каждом знаке Зодиака

Каждый знак зодиака обладает своими характерными особенностями, различиями, присущими только ему. Но кроме этого, о каждом знаке существуют удивительные факты, которыми мы хотим с вами поделиться

сегодня, 12:59
Автор:

Ольга Чародий

Овен

Тельцы - известные тираны, Раки - преступники и другие факты о каждом знаке Зодиака

Неочевидные факты (фото из открытых источников)

Этот  знак зодиака склон к травмам и несчастным случаям, поэтому его представителям всегда стоит  быть настороже. Если кто-то из ваших  друзей время от времени травмируется, то, скорее всего, это может быть Овен.

Телец

Большинство всемирно известных тиранов, такие как, например, Саддам Хусейн, и Адольф Гитлер — Тельцы. Так что Тельцы, а точнее некоторые из них, могут представлять опасность мирового масштаба.

Близнецы

Среди Близнецов немало выдающихся политиков и чиновников. Например, Джон Ф. Кеннеди, Дональд Трамп  и многие другие были рождены именно под этим знаком.

Рак

Большинство известных преступников – это Раки. Кроме того, они могут  быть  психически нестабильными и взрываться по пустякам.

Лев

Львы — явные и яркие лидеры. А еще среди успешных спортсменов (как мужчин, так и женщин) во всем мире больше всего именно представителей этого знака.

Дева

Девы немного инфантильный знак, они подвержены стрессам и депрессиям. Когда дела у них не складываются, то пиши пропало. Зачастую, чтобы впасть в уныние, Девам и реальные проблемы не нужны.

Весы

Весы — самый верный и преданный партнер из всех знаков. Они очень милы, очаровательны, романтичны и  человечны. Лапочки, короче.

Скорпион

Большинство  лидеров  на нашей планете – это Скорпионы. Они смелые,  решительные, храбрые, но в то же время очень скрытные, что делает их  загадочно притягательными.

Стрелец

Эти люди совсем не отличаются особой лояльностью в отношениях. Так что, если вы решили встречаться со стрельцом, то имейте это ввиду. Но в то же время они ребята рисковые и готовые принять любой вызов.

Козерог

Достаточно интересный факт: Козероги – реальные Казановы. Они верят в полигамию и хотят, чтобы их любили разные партнеры, но своим партнерам так думать даже не позволяют. Двойные стандарты.

Водолей

Достаточно большой  процент миллиардеров – это Водолеи. Представляете? Так что открываем записные книжки, смотрим, кто там из знакомых Водолей и держимся рядом.

Напомним, мы  ранее  сообщали  о гороскопе для всех  знаков Зодиака на 6 апреля. 


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Источник: https://mixnews.lv/
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