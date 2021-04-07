Тельцы - известные тираны, Раки - преступники и другие факты о каждом знаке Зодиака

Овен

Неочевидные факты (фото из открытых источников)

Этот знак зодиака склон к травмам и несчастным случаям, поэтому его представителям всегда стоит быть настороже. Если кто-то из ваших друзей время от времени травмируется, то, скорее всего, это может быть Овен.

Телец

Большинство всемирно известных тиранов, такие как, например, Саддам Хусейн, и Адольф Гитлер — Тельцы. Так что Тельцы, а точнее некоторые из них, могут представлять опасность мирового масштаба.

Близнецы

Среди Близнецов немало выдающихся политиков и чиновников. Например, Джон Ф. Кеннеди, Дональд Трамп и многие другие были рождены именно под этим знаком.

Рак

Большинство известных преступников – это Раки. Кроме того, они могут быть психически нестабильными и взрываться по пустякам.

Лев

Львы — явные и яркие лидеры. А еще среди успешных спортсменов (как мужчин, так и женщин) во всем мире больше всего именно представителей этого знака.

Дева

Девы немного инфантильный знак, они подвержены стрессам и депрессиям. Когда дела у них не складываются, то пиши пропало. Зачастую, чтобы впасть в уныние, Девам и реальные проблемы не нужны.

Весы

Весы — самый верный и преданный партнер из всех знаков. Они очень милы, очаровательны, романтичны и человечны. Лапочки, короче.

Скорпион

Большинство лидеров на нашей планете – это Скорпионы. Они смелые, решительные, храбрые, но в то же время очень скрытные, что делает их загадочно притягательными.

Стрелец

Эти люди совсем не отличаются особой лояльностью в отношениях. Так что, если вы решили встречаться со стрельцом, то имейте это ввиду. Но в то же время они ребята рисковые и готовые принять любой вызов.

Козерог

Достаточно интересный факт: Козероги – реальные Казановы. Они верят в полигамию и хотят, чтобы их любили разные партнеры, но своим партнерам так думать даже не позволяют. Двойные стандарты.

Водолей

Достаточно большой процент миллиардеров – это Водолеи. Представляете? Так что открываем записные книжки, смотрим, кто там из знакомых Водолей и держимся рядом.

Напомним, мы ранее сообщали о гороскопе для всех знаков Зодиака на 6 апреля.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!