Гороскоп на вторник 6 апреля для каждого знака Зодиака

Овен

Гороскоп (фото из открытых источников)

Овнам сегодня необходимы ответственность в поступках, противостояние соблазнам и искушениям. Следует заниматься только самыми неотложными делами, гнать дурные мысли, избегать темноты.

Телец

Гороскоп на сегодня не рекомендует вам заниматься активной деятельностью, заключать сделки, планировать новые дела. Новые идеи и планы обречены на провал. Вероятно, на работе вас просто завалят делами.

Близнецы

Рекомендуется осмотрительность в отношениях с начальством. Полезно пересмотреть свой бюджет. В этот период вы сможете повысить популярность и обрести уверенность в завтрашнем дне.

Рак

Сегодня любые ваши действия могут обернуться против вас, поэтому постарайтесь в этот нелегкий день не принимать кардинальных решений, иначе рискуете испортить отношения с коллегами.

Лев

День благоприятный для обращения к начальству и в вышестоящие инстанции. Главное – хладнокровно проанализировать ситуацию и утвердиться в собственной правоте. Должное старание будет вознаграждено, а ошибки будут стоить дорого.

Дева

Неблагоприятны любые физические нагрузки или напряженная умственная работа. Влияние людей, с которыми вам предстоит общаться, может оказаться так велико, что вы попадете под их зависимость.

Весы

День благоприятный для активного отдыха, например прогулки по парку. Вашим близким необходимы внимание и нежность. Во второй половине дня вероятны приход гостей или известие, которое осложнит взаимоотношения в вашей семье.

Скорпион

В этот день вы можете смело браться даже за те дела, о которых имеете самое смутное представление.

Стрелец

Если в результате духовной работы вам удастся избавиться хотя бы от одного отрицательного качества характера, это будет означать победу над собой и начало совершенствования.

Козерог

Все задуманное может воплотиться в жизнь. Противопоказаны коллективные мероприятия. Отложите прием гостей на более поздний период, так как вы сейчас находитесь не в лучшей форме.

Водолей

Посвятите этот день детальному рассмотрению своих жизненных успехов и неудач. Не исключено, что любые активные действия приведут к конфронтации с окружающими. Постарайтесь ограничить общение.

Рыбы

Жизненная активность достигает кульминационной точки. Смело двигайтесь вперед – прирожденная мягкость и внешнее обаяние помогут разрешить разного рода конфликты.

Напомним, 3 апреля - день благоприятен для путешествий, отдыха в лесу у костра или на берегу водоема. П

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