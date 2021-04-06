Гороскоп на вторник 6 апреля для каждого знака Зодиака

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Ольга Чародий
Овен
Гороскоп (фото из открытых источников)
Овнам сегодня необходимы ответственность в поступках,
противостояние соблазнам и искушениям. Следует заниматься только самыми
неотложными делами, гнать дурные мысли, избегать темноты.
Телец
Гороскоп на сегодня не рекомендует вам заниматься активной
деятельностью, заключать сделки, планировать новые дела. Новые идеи и планы
обречены на провал. Вероятно, на работе вас просто завалят делами.
Близнецы
Рекомендуется осмотрительность в отношениях с начальством.
Полезно пересмотреть свой бюджет. В этот период вы сможете повысить
популярность и обрести уверенность в завтрашнем дне.
Рак
Сегодня любые ваши действия могут обернуться против вас, поэтому
постарайтесь в этот нелегкий день не принимать кардинальных решений, иначе
рискуете испортить отношения с коллегами.
Лев
День благоприятный для обращения к начальству и в вышестоящие
инстанции. Главное – хладнокровно проанализировать ситуацию и утвердиться в
собственной правоте. Должное старание будет вознаграждено, а ошибки будут
стоить дорого.
Дева
Неблагоприятны любые физические нагрузки или напряженная
умственная работа. Влияние людей, с которыми вам предстоит общаться, может
оказаться так велико, что вы попадете под их зависимость.
Весы
День благоприятный для активного отдыха, например прогулки по
парку. Вашим близким необходимы внимание и нежность. Во второй половине дня
вероятны приход гостей или известие, которое осложнит взаимоотношения в вашей
семье.
Скорпион
В этот день вы можете смело браться даже за те дела, о которых
имеете самое смутное представление.
Стрелец
Если в результате духовной работы вам удастся избавиться хотя бы
от одного отрицательного качества характера, это будет означать победу над
собой и начало совершенствования.
Козерог
Все задуманное может воплотиться в жизнь. Противопоказаны
коллективные мероприятия. Отложите прием гостей на более поздний период, так
как вы сейчас находитесь не в лучшей форме.
Водолей
Посвятите этот день детальному рассмотрению своих жизненных
успехов и неудач. Не исключено, что любые активные действия приведут к
конфронтации с окружающими. Постарайтесь ограничить общение.
Рыбы
Жизненная активность достигает кульминационной точки. Смело
двигайтесь вперед – прирожденная мягкость и внешнее обаяние помогут разрешить
разного рода конфликты.
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