Социопат или психопат: семь признаков, которые помогут распознать опасного человека

Социопатов и психопатов часто путают, хотя их поведение может существенно отличаться. Одни склонны действовать импульсивно и бурно реагировать на конфликты, другие — холодно просчитывать свои шаги. Издание Verywell Mind объяснило, на какие признаки стоит обратить внимание.

Страшная маска как символ скрытых сторон человеческой личности. Фото: Pixabay / Pete

Семь признаков, которые должны насторожить

Недостаток эмпатии. Человек почти не считается с чувствами других, не переживает из-за причиненного вреда или не испытывает вины за свои поступки.

Манипуляции. Он может изображать заботу, чтобы добиться желаемого, использовать чужое доверие или контролировать поведение окружающих.

Импульсивность. Социопатические черты могут проявляться в необдуманных решениях, резких реакциях и склонности действовать без учета последствий.

Вспышки гнева. Человек может чрезмерно агрессивно реагировать на критику, конфликты или ситуации, в которых приходится отвечать за свои действия.

Ложь и оправдания. Он может обманывать ради собственной выгоды, нарушать договоренности и находить объяснения своим поступкам, даже осознавая их неправильность.

Поверхностные отношения. Вместо взаимной близости человек может строить отношения на выгоде, контроле и обмане. При этом социопаты иногда способны формировать эмоциональные привязанности.

Холодный расчет. Психопатические черты могут проявляться во внешней сдержанности, продуманных действиях и умении имитировать сочувствие, чтобы влиять на других.

Важно различать понятия

Социопат и психопат — не официальные медицинские диагнозы. Специалисты используют понятие антисоциального расстройства личности, а его оценка требует профессиональной диагностики. Отдельные признаки не дают оснований самостоятельно навешивать на человека ярлык. Прежде всего стоит обращать внимание на повторяющееся вредоносное поведение, уважение к личным границам и собственную безопасность.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о глазах психопата: какой взгляд должен насторожить и что говорит наука