Очі психопата: який погляд має насторожити і що говорить наука

Іноді досить одного погляду, щоб людина здалася нам холодною, небезпечною або навіть страшною. У кіно такий образ часто використовують для персонажів-психопатів: нерухомий погляд, рідкісне моргання та тривалий зоровий контакт. Але чи справді психопата можна розпізнати по очах?

Тривожний погляд людини / Pixabay

Чи існують "очі психопата"

Популярне уявлення про "психопатичний погляд" швидше належить до масової культури, ніж до науково доведеної ознаки. За даними Verywell Mind, немає надійних наукових підстав вважати певну форму погляду чи частоту моргання ознакою психопатії.

Людина може довго дивитися в очі співрозмовнику, рідко моргати або, навпаки, уникати зорового контакту з багатьох причин. На поведінку можуть впливати тривожність, сором'язливість, особливості нейророзвитку та культурні норми.

Що справді може насторожити

Психопатія пов'язана не із зовнішністю, а насамперед зі стійкими особливостями особистості та поведінки. Серед ознак фахівці виділяють виражену нестачу емпатії, патологічну брехню, поверхневу чарівність, підвищене почуття власної значущості, поверхневі емоції та відсутність почуття провини чи каяття.

При цьому окрема ознака сама по собі нічого не доводить. Психопатію не можна визначити за однією розмовою, вчинком або виразом обличчя.

Чому не варто судити з погляду

Наш мозок швидко оцінює людей за зовнішніми сигналами, тому незвичайний чи напружений погляд легко може викликати тривогу. Однак таке враження не є діагнозом.

Понад те, різні культури по-різному ставляться до зорового контакту. Те, що в країні сприймається як ознака впевненості, в іншій може вважатися неввічливим або навіть агресивним.

Тому "очі психопата" — скоріше популярний міф. Наукові дані не дозволяють визначити психопатію за зовнішністю, а оцінювати людину слід за сукупністю її поведінки та особистості.

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