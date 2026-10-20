Соціопат чи психопат: сім ознак, які допоможуть розпізнати небезпечну людину

Соціопатів і психопатів часто плутають, хоча їхня поведінка може суттєво відрізнятися. Одні схильні діяти імпульсивно й бурхливо реагувати на конфлікти, інші — холодно прораховувати свої кроки. Видання Verywell Mind пояснило, на які ознаки варто звернути увагу.

Страшна маска як символ прихованих сторін людської особистості. Фото: Pixabay / Pete Linforth

Сім ознак, які можуть насторожити

Брак емпатії. Людина майже не зважає на почуття інших, не переймається завданою шкодою або не відчуває провини за свої вчинки.

Маніпуляції. Вона може вдавати турботу, щоб домогтися бажаного, використовувати чужу довіру або контролювати поведінку оточення.

Імпульсивність. Соціопатичні риси можуть проявлятися в необдуманих рішеннях, різких реакціях і схильності діяти без урахування наслідків.

Спалахи гніву. Людина може надмірно агресивно реагувати на критику, конфлікти або ситуації, у яких доводиться відповідати за свої дії.

Брехня та виправдання. Вона може обманювати заради власної вигоди, порушувати домовленості й знаходити пояснення своїм вчинкам, навіть усвідомлюючи їхню неправильність.

Поверхневі стосунки. Замість взаємної близькості людина може будувати стосунки на вигоді, контролі та обмані. Водночас соціопати іноді здатні формувати емоційні прив'язаності.

Холодний розрахунок. Психопатичні риси можуть виявлятися в зовнішній стриманості, продуманих діях і вмінні імітувати співчуття, щоб впливати на інших.

Важливо розрізняти поняття

Соціопат і психопат — не офіційні медичні діагнози. Фахівці використовують поняття антисоціального розладу особистості, а його оцінювання потребує професійної діагностики. Окремі ознаки не дають підстав самостійно навішувати на людину ярлик. Насамперед варто звертати увагу на повторювану шкідливу поведінку, повагу до особистих меж і власну безпеку.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про очі психопата: який погляд має насторожити і що говорить наука