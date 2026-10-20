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Соціопат чи психопат: сім ознак, які допоможуть розпізнати небезпечну людину

Від маніпуляцій і браку емпатії до імпульсивності та холодного розрахунку - які особливості поведінки можуть свідчити про антисоціальні риси особистості

20 жовтня 2026, 22:45
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Сергій Кречмаровський

Соціопатів і психопатів часто плутають, хоча їхня поведінка може суттєво відрізнятися. Одні схильні діяти імпульсивно й бурхливо реагувати на конфлікти, інші — холодно прораховувати свої кроки. Видання Verywell Mind пояснило, на які ознаки варто звернути увагу.

Соціопат чи психопат: сім ознак, які допоможуть розпізнати небезпечну людину

Страшна маска як символ прихованих сторін людської особистості. Фото: Pixabay / Pete Linforth

Сім ознак, які можуть насторожити

  • Брак емпатії. Людина майже не зважає на почуття інших, не переймається завданою шкодою або не відчуває провини за свої вчинки.

  • Маніпуляції. Вона може вдавати турботу, щоб домогтися бажаного, використовувати чужу довіру або контролювати поведінку оточення.

  • Імпульсивність. Соціопатичні риси можуть проявлятися в необдуманих рішеннях, різких реакціях і схильності діяти без урахування наслідків.

  • Спалахи гніву. Людина може надмірно агресивно реагувати на критику, конфлікти або ситуації, у яких доводиться відповідати за свої дії.

  • Брехня та виправдання. Вона може обманювати заради власної вигоди, порушувати домовленості й знаходити пояснення своїм вчинкам, навіть усвідомлюючи їхню неправильність.

  • Поверхневі стосунки. Замість взаємної близькості людина може будувати стосунки на вигоді, контролі та обмані. Водночас соціопати іноді здатні формувати емоційні прив'язаності.

  • Холодний розрахунок. Психопатичні риси можуть виявлятися в зовнішній стриманості, продуманих діях і вмінні імітувати співчуття, щоб впливати на інших.

Важливо розрізняти поняття

Соціопат і психопат — не офіційні медичні діагнози. Фахівці використовують поняття антисоціального розладу особистості, а його оцінювання потребує професійної діагностики. Окремі ознаки не дають підстав самостійно навішувати на людину ярлик. Насамперед варто звертати увагу на повторювану шкідливу поведінку, повагу до особистих меж і власну безпеку.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про очі психопата: який погляд має насторожити і що говорить наука



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Джерело: https://www.verywellmind.com/what-is-a-sociopath-380184
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