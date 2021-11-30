Сколько времени нужно, чтобы пережить расставание

Многие люди переживают расставание. Этот период очень болезненный и сложный, иногда может казаться, что наступил конец света. Но это не так. Исследователи утверждают, что время все-таки лечит. Сколько же требуется времени, чтобы пережить расставание?

Расставание (фото из открытых источников)

На самом деле, конкретного ответа на этот вопрос не существует, ведь у каждого своя любовная история. Но ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, что спустя три месяца после расставания с любимым человеком становится легче.

В эксперименте приняли участие 155 молодых людей (мужчин и женщин). Все они пережили расставание 11 месяцев назад. Большинство участников опроса (71%) согласились с позитивными утверждениями: "Я многое узнал о себе", "Я вырос как личность" и "Я стал более целеустремленным и собранным".

Исследователи отметили, что отвержение, которое человек переживает при расставании, активирует в мозге те же участки, что и физическая боль.

Конечно же, три месяца — условный срок: кому-то из нас требуется больше времени, чтобы залечить сердечную рану, кому-то — меньше. При чем, этот тяжелый период одинаково переживает и инициатор расставания, и человек, которого бросили.

Анализируя результаты, ученые пришли к выводу, что "возможно, душевный рост и позитивные эмоции — гораздо более важные уроки расставания, чем принято было думать раньше". Если выразить ту же мысль ставшими крылатыми словами Ницше — то, что нас не убивает, делает нас сильнее.

Напомним, что редко расставание бывает безболезненным, поэтому многие люди тяжело переживают этот период и впадают в депрессию. Но нельзя страдать вечно. Психологи выделили несколько шагов к восстановлению после разрыва отношений.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в жизни практически у всех есть бывшие, расставание с которыми было неизбежно. Почему это происходит? Психологи назвали пять самых распространенных причин, которые заставили вас разойтись.

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