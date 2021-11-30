Сколько времени нужно, чтобы пережить расставание

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Светлана Шкурупий
Многие
люди переживают расставание. Этот период очень болезненный и сложный, иногда
может казаться, что наступил конец света. Но это не так. Исследователи
утверждают, что время все-таки лечит. Сколько же требуется времени, чтобы
пережить расставание?
Расставание (фото из открытых источников)
На
самом деле, конкретного ответа на этот вопрос не существует, ведь у каждого
своя любовная история. Но ученые провели исследование, в ходе которого
выяснили, что спустя три месяца после расставания с любимым человеком
становится легче.
В
эксперименте приняли участие 155 молодых людей (мужчин и женщин). Все они
пережили расставание 11 месяцев назад. Большинство участников опроса (71%)
согласились с позитивными утверждениями: "Я многое узнал о себе", "Я вырос как
личность" и "Я стал более целеустремленным и собранным".
Исследователи
отметили, что отвержение, которое человек переживает при расставании,
активирует в мозге те же участки, что и физическая боль.
Конечно
же, три месяца — условный срок: кому-то
из нас требуется больше времени, чтобы залечить сердечную рану, кому-то —
меньше. При чем, этот тяжелый период одинаково переживает и инициатор
расставания, и человек, которого бросили.
Анализируя
результаты, ученые пришли к выводу, что "возможно, душевный рост и позитивные
эмоции — гораздо более важные уроки расставания, чем принято было думать
раньше". Если выразить ту же мысль ставшими крылатыми словами Ницше — то, что
нас не убивает, делает нас сильнее.
Напомним,
что редко расставание бывает безболезненным, поэтому многие люди тяжело
переживают этот период и впадают в депрессию. Но нельзя страдать вечно.
Психологи выделили несколько шагов к восстановлению после разрыва отношений.
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издание "Комментарии" сообщало, что в жизни практически у всех есть бывшие,
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