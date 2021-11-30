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Сколько времени нужно, чтобы пережить расставание

Ученые в ходе исследования выяснили, сколько требуется времени, чтобы пережить расставание с любимым человеком

сегодня, 19:35
Автор:

Светлана Шкурупий
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Многие люди переживают расставание. Этот период очень болезненный и сложный, иногда может казаться, что наступил конец света. Но это не так. Исследователи утверждают, что время все-таки лечит. Сколько же требуется времени, чтобы пережить расставание?

Сколько времени нужно, чтобы пережить расставание

Расставание (фото из открытых источников)

На самом деле, конкретного ответа на этот вопрос не существует, ведь у каждого своя любовная история. Но ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, что спустя три месяца после расставания с любимым человеком становится легче.

В эксперименте приняли участие 155 молодых людей (мужчин и женщин). Все они пережили расставание 11 месяцев назад. Большинство участников опроса (71%) согласились с позитивными утверждениями: "Я многое узнал о себе", "Я вырос как личность" и "Я стал более целеустремленным и собранным".

Исследователи отметили, что отвержение, которое человек переживает при расставании, активирует в мозге те же участки, что и физическая боль.

Конечно же, три месяца —  условный срок: кому-то из нас требуется больше времени, чтобы залечить сердечную рану, кому-то — меньше. При чем, этот тяжелый период одинаково переживает и инициатор расставания, и человек, которого бросили.

Анализируя результаты, ученые пришли к выводу, что "возможно, душевный рост и позитивные эмоции — гораздо более важные уроки расставания, чем принято было думать раньше". Если выразить ту же мысль ставшими крылатыми словами Ницше — то, что нас не убивает, делает нас сильнее.

Напомним, что редко расставание бывает безболезненным, поэтому многие люди тяжело переживают этот период и впадают в депрессию. Но нельзя страдать вечно. Психологи выделили несколько шагов к восстановлению после разрыва отношений.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в жизни практически у всех есть бывшие, расставание с которыми было неизбежно. Почему это происходит? Психологи назвали пять самых распространенных причин, которые заставили вас разойтись.


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Источник: https://www.psychologies.ru/articles/skolko-vremeni-nujno-chtobyi-perejit-rasstavanie/
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