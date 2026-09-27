Шведская полиция дала неожиданный совет против мошенников: не будьте вежливыми

Шведская полиция запустила необычную кампанию против телефонных мошенников. Правоохранители призывают граждан не бояться показаться невежливыми и просто класть трубку, если разговор вызывает подозрение. Особое внимание кампания уделяет людям старше 60 лет, которых мошенники атакуют чаще всего.

Телефонные мошенники могут использовать доверие и эмоции человека, чтобы выманить деньги. Фото: kaboompics / Pixabay

Почему вежливость может помешать

По данным шведской полиции, мошеннические звонки часто начинаются с сообщения якобы от банка или государственного учреждения. Человека просят позвонить по указанному номеру, после чего собеседник пытается завоевать его доверие.

Следующим шагом может стать создание чувства срочности. Например, мошенник убеждает жертву, что ее деньги якобы под угрозой и нужно как можно скорее перевести их на другой счет.

Полиция отмечает, что в такой ситуации не нужно продолжать разговор или пытаться убедить собеседника. Если звонок кажется подозрительным, самое простое решение – положить трубку.

Мошенники играют на эмоциях

Известность таких схем частично объясняется тем, что злоумышленники используют страх, волнение и чувство срочности. Когда человек находится под сильным эмоциональным давлением, ему сложнее спокойно оценивать ситуацию и принимать решения.

В 2025 году, по оценке шведской полиции, телефонные и другие мошеннические схемы принесли преступникам около 575,3 млн долларов. В то же время правоохранители проводят не только информационную кампанию, но и операцию против организованных мошеннических группировок.

Отдельно шведские законодатели ужесточили требования к телекоммуникационным компаниям, обязав их активнее противодействовать звонкам, которые могут быть мошенническими.

Главный совет полиции прост: если телефонный разговор вызывает сомнения, не нужно бояться показаться грубым. Завершить подозрительный звонок – это не невежливость, а способ защитить себя от обмана.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, какие мелочи в поведении могут рассказать о человеке больше, чем слова