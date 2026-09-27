Шведська поліція дала несподівану пораду проти шахраїв: не будьте ввічливими

Шведська поліція запустила незвичайну кампанію проти телефонних шахраїв. Правоохоронці закликають громадян не боятися здатися неввічливими та просто класти слухавку, якщо розмова викликає підозру. Особливу увагу кампанія приділяє людям віком понад 60 років, яких шахраї атакують найчастіше.

Телефонні шахраї можуть використовувати довіру та емоції людини, щоб виманити гроші. Фото: kaboompics / Pixabay

Чому ввічливість може завадити

За даними шведської поліції, шахрайські дзвінки часто починаються з повідомлення нібито від банку або державної установи. Людину просять зателефонувати за вказаним номером, після чого співрозмовник намагається завоювати її довіру.

Наступним кроком може стати створення відчуття терміновості. Наприклад, шахрай переконує жертву, що її гроші нібито під загрозою, і потрібно якомога швидше переказати їх на інший рахунок.

Поліція наголошує, що в такій ситуації не потрібно продовжувати розмову або намагатися переконати співрозмовника. Якщо дзвінок здається підозрілим, найпростіше рішення — покласти слухавку.

Шахраї грають на емоціях

Популярність таких схем частково пояснюється тим, що зловмисники використовують страх, хвилювання та відчуття терміновості. Коли людина перебуває під сильним емоційним тиском, їй складніше спокійно оцінювати ситуацію та приймати рішення.

У 2025 році, за оцінкою шведської поліції, телефонні та інші шахрайські схеми принесли злочинцям близько 575,3 млн доларів. Водночас правоохоронці проводять не лише інформаційну кампанію, а й операцію проти організованих шахрайських угруповань.

Окремо шведські законодавці посилили вимоги до телекомунікаційних компаній, зобов'язавши їх активніше протидіяти дзвінкам, які можуть бути шахрайськими.

Головна порада поліції проста: якщо телефонна розмова викликає сумніви, не потрібно боятися здатися грубим. Завершити підозрілий дзвінок — це не неввічливість, а спосіб захистити себе від обману.

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