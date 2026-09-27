logo_ukra

BTC/USD

84718

ETH/USD

2716.12

USD/UAH

44.84

EUR/UAH

51.14

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Дозвілля психологія Шведська поліція дала несподівану пораду проти шахраїв: не будьте ввічливими
commentss НОВИНИ Всі новини

Шведська поліція дала несподівану пораду проти шахраїв: не будьте ввічливими

Правоохоронці закликають не продовжувати підозрілі розмови та одразу переривати дзвінок

27 вересня 2026, 11:01
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Сергій Кречмаровський

Шведська поліція запустила незвичайну кампанію проти телефонних шахраїв. Правоохоронці закликають громадян не боятися здатися неввічливими та просто класти слухавку, якщо розмова викликає підозру. Особливу увагу кампанія приділяє людям віком понад 60 років, яких шахраї атакують найчастіше.

Шведська поліція дала несподівану пораду проти шахраїв: не будьте ввічливими

Телефонні шахраї можуть використовувати довіру та емоції людини, щоб виманити гроші. Фото: kaboompics / Pixabay

Чому ввічливість може завадити

За даними шведської поліції, шахрайські дзвінки часто починаються з повідомлення нібито від банку або державної установи. Людину просять зателефонувати за вказаним номером, після чого співрозмовник намагається завоювати її довіру.

Наступним кроком може стати створення відчуття терміновості. Наприклад, шахрай переконує жертву, що її гроші нібито під загрозою, і потрібно якомога швидше переказати їх на інший рахунок.

Поліція наголошує, що в такій ситуації не потрібно продовжувати розмову або намагатися переконати співрозмовника. Якщо дзвінок здається підозрілим, найпростіше рішення — покласти слухавку.

Шахраї грають на емоціях

Популярність таких схем частково пояснюється тим, що зловмисники використовують страх, хвилювання та відчуття терміновості. Коли людина перебуває під сильним емоційним тиском, їй складніше спокійно оцінювати ситуацію та приймати рішення.

У 2025 році, за оцінкою шведської поліції, телефонні та інші шахрайські схеми принесли злочинцям близько 575,3 млн доларів. Водночас правоохоронці проводять не лише інформаційну кампанію, а й операцію проти організованих шахрайських угруповань.

Окремо шведські законодавці посилили вимоги до телекомунікаційних компаній, зобов'язавши їх активніше протидіяти дзвінкам, які можуть бути шахрайськими.

Головна порада поліції проста: якщо телефонна розмова викликає сумніви, не потрібно боятися здатися грубим. Завершити підозрілий дзвінок — це не неввічливість, а спосіб захистити себе від обману.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, які дрібниці в поведінці можуть розповісти про людину більше, ніж слова



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини