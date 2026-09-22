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З вами вже все зрозуміло: які дрібниці в поведінці можуть розповісти про людину більше, ніж слова

Бармени, юристи, продавці та інші фахівці розповіли про сигнали, які вони помічають у перші секунди спілкування

22 вересня 2026, 12:01
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Сергій Кречмаровський

Деякі люди по роботі постійно мають справу з незнайомцями й з часом вчаться помічати те, що інші легко пропускають. Було опитано користувачів Reddit різних професій про те, які деталі поведінки допомагають їм швидко скласти враження про людину. Ось кілька найцікавіших відповідей.

З вами вже все зрозуміло: які дрібниці в поведінці можуть розповісти про людину більше, ніж слова

Жести, погляд і міміка можуть багато розповісти про людину. Фото: Pixabay

  • "Я чесна людина". Сімейний адвокат розповів, що звертає увагу на клієнтів, які починають пояснення зі слів "і потім без жодної причини...". За його спостереженням, причина зазвичай таки є. Інший учасник помітив схожу особливість: люди іноді самі починають розповідати, які вони "чесні", "хороші" чи "порядні". За його словами, саме такі заяви змушують уважніше прислухатися.

  • Куди людина дивиться в магазині. Колишній співробітник служби запобігання крадіжкам у великому магазині розповів, що стежив за людьми, які дивилися не на товари та полиці, а постійно оцінювали оточуючих. За його досвідом, покупець зазвичай зосереджений на тому, що має намір придбати. А людина, яка оглядає кожного в проході, може перевіряти, чи спостерігають за нею.

  • Спроба виглядати спокійною. Колишній бармен назвав ще один незвичайний сигнал. За його словами, деякі відвідувачі буквально "грають" спокійну людину: занадто демонстративно дивляться в очі, посилено кивають під музику або сміються із запізненням. "Звичайні люди не намагаються виглядати звичайними", — зазначив він.

  • Зміна звичної поведінки. Терапевт розповів, що звертає увагу на будь-які відхилення від звичайного стану людини. Наприклад, слова "мені краще" можуть не збігатися із закритою позою, уникненням погляду та монотонним голосом. При цьому фахівець підкреслює: значення має не окремий жест, а контекст і зміна звичної манери поведінки.

  • Навіть плечі та підборіддя. Один із учасників зазначив, що положення плечей і підборіддя може багато сказати про рівень стресу та впевненість людини. Однак універсальної ознаки немає: "Все залежить від контексту". Тому фахівці радять дивитися не на один сигнал, а на загальну картину.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, що зрада починається не із сексу: 7 ознак, які можуть видати роман на стороні



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Джерело: https://www.buzzfeed.com/angelicaamartinez/secrets-jobs-read-people
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