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Семь причин, чтобы радоваться приходу осени

Нужно посмотреть на нее немножко с другой стороны

сегодня, 17:32
Автор:

Любовь Блажко

Для многих людей осень ассоциируется с чем-то не совсем радостным: закончилось лето, холод, хандра и постоянная простуда. Но, если хорошенько подумать, то можно найти в этом загадочном времени года несколько причин для счастья. И даже не две или три, а целых семь, передает издание dialogueparty.

Семь причин, чтобы радоваться приходу осени

Семь причин, чтобы радоваться приходу осени. Фото: unsplash

Жара осталась позади, так это ли не повод порадоваться? Ведь как много из нас тяжело ее переносят, обгорают или ждут наступления вечера, чтобы "было легче дышать". А с приходом осени, эта проблема решается сама собой.

Легче следить за своей физической формой, потому что, опять-таки, уже не так жарко и на улице оптимальная температура для занятий спортом. 

Осень возвращает нас в детство, потому что мы любим побродить по парку, любуясь ее яркими цветами. А еще попрыгать по лужам в резиновых сапогах, ну кто в детстве так не делал?

Можно позволить себе что-нибудь покрепче. Например, побаловать себя глинтвейном, потому что летом вряд ли кому-то захочется его пить. А придя домой после насыщенной прогулки, можно согреться этим вкусным напитком, чтобы не заболеть.

Осень – время Хеллоуина. И хоть этот праздник в нашей стране не так популярен, многие любят сделать какую-то "страшную" поделку, чтобы поднять себе настроение и развеселить своих гостей. 

Осень – самое уютное время года. И все потому, что за окном уже наступили холода, а вы сидите в теплом пледе и пьете горячее какао. Ну разве не идеально? Такие вечера способны подарить человеку чувство спокойствия и уюта.

И, конечно же, листья. Разноцветные, большие, маленькие – какие только сможете найти. Кто-то любит их собирать, кто-то – фотографироваться с ними, а кто-то просто наслаждается яркой природой, прогуливаясь по парку. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что почитать осенью: список лучших книг 2020 года.


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