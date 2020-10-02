Секреты нумерологии: что может сказать о человеке последняя цифра даты рождения

Раскрыв секреты нумерологии, человек может научиться самостоятельно контролировать свою судьбу. Дата рождения — это некая матрица, которая хранит информацию об уникальных возможностях, всяческих талантах и даже о жизненном призвании. Последняя цифра этой даты, она же последняя цифра года рождения, подскажет, какая именно стихия управляет жизнью человека, пишет Slovofraza.

0 или 1

Нумерология. Фото: goroskop.guru

Стихия Металл. Эта стихия наделяет людей сильным характером, стремлением к независимости и самодостаточности. Они готовы отстаивать свои интересы до последнего, оставаясь при этом спокойными и уверенными в своей правоте. Эти люди любят стабильность во всем. Они знают, как достичь своей цели, и ничто не остановит их на пути к мечте.

2 или 3

Стихия Вода. Зачастую, эти люди добродушны и притягательны. Любые проблемы им проще обойти и дальше спокойно плыть по течению. Вместе с тем, они обладают богатым воображением и высоким интеллектом. Среди людей Воды часто встречаются философы, политики и дипломаты. К слову, выражение "серый кардинал" как нельзя лучше описывает именно представителей этой стихии. Они умеют тайно направлять ход развития событий в нужную им сторону.

4 или 5

Стихия Дерево. Это любознательные, харизматичные и очень надежные люди. Они с рождения обладают даром убеждения и могут заражать своей энергетикой всех вокруг. Им легко достичь результатов в любой сфере, ведь люди этой стихии не могут довольствоваться тем, что уже имеют. Им всегда хочется большего.

6 или 7

Стихия Огонь. Среди представителей этой стихии чаще всего встречаются авантюристы и страстные любители всего нового. Они очень активны и трудолюбивы. Из них получаются замечательные руководители. Людям Огня с рождения заложено стремление побеждать. Поэтому вся их жизнь — это постоянное движение.

8 или 9

Стихия Земля. Своих подопечных стихия Земли одарила ответственностью, терпением и надежностью. Они обладают сильной интуицией, которая нередко помогает достичь поставленной цели. Эти люди довольно редко проигрывают, ведь каждый свой шаг они просчитывают наперед и все хорошо обдумывают. Кстати, благодаря этому же качеству, люди Земли отлично ладят с финансами.

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